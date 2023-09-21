日本拉麵店現倒閉潮　包括人氣名店　為何遊客大增反而撐不下去？

拉麵是日本的國民美食，走遍日本大街小巷，總是不難看到拉麵店的蹤跡。



然而隨着各種原物料上漲，在日本算平價美食的拉麵，受到相當大的衝擊。

許多拉麵店陸續因為撐不住漲價，最後只能選擇倒閉，成為令人擔憂的狀況。

疫情時反有政府補助 人氣拉麵店宣布結業熟客極訝異（點圖放大瀏覽）：

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根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報道，位於埼玉縣越谷市的拉麵店「ら～めん破ぐん星」，在當地頗有口碑，每到用餐時刻，經常都高朋滿座，還有客人五年來，一定每週至少造訪一次。

然而，店主中純一卻在兩、三個月前，決定店家只營業到今年十月為止就收。

中純一指出，各種與拉麵的相關食材，包括麵粉、醬油、筍乾等等都大幅上漲。電費、瓦斯費等也漲了1.5倍以上，人事費也不停攀升，終於是讓店家撐不下去。

（編按：FNN引述當地消費者經濟分析師渡邊廣明指，經營拉麵店本來就不容易，80%新開的拉麵店會在3年內倒閉。在疫情期間，不少拉麵店因獲得政府補貼而維持營運，至補貼結束後，拉麵店便可能決定倒閉離場。）

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許多店裏的常客知道消息後，都感到相當震驚。

根據「東京商工研究處（東京商工リサーチ）」的統計，2023年一到八月期間，已經有28間拉麵店宣布倒閉，追平2019年的數據。當年最終整年有41家拉麵店關門大吉，是近年來最糟的紀錄。

然而今年在前景不樂觀下，很可能會有愈來愈多拉麵店撐不下去，再次突破新高。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】