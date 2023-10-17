以巴衝突現「溢出效應」？　美國大學校園引發兩派立場對立的警號

以巴衝突爆發超過一周，其所引起的「戰火」似乎已有外溢漫延的趨勢。上周以來，美國多間享負盛名的高等學府如哈佛大學（Harvard University）、史丹福大學（Stanford University）和紐約大學（NYU）等爆發激烈火爆的爭論，並在當地政界和媒體中引起了不少回響。有人更因對以巴衝突所持的立場而失去了工作機會，或招致暴力威脅。一時間，不論是支持以色列或巴勒斯坦，抑或保持緘默和中立，均會遭人話柄。



10月7日，巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）突襲以色列、以國其後採取嚴厲報復，造成雙方大量人命傷亡。多間美國大學的校園最近出現親巴勒斯坦的學生聯署信，將中東深陷暴力歸咎於以色列，如由34個哈佛學生社團組成的聯盟表示，在以色列佔領巴勒斯坦數十年後，「他們認為以色列當局應對眼前的所有暴力行為負起全部責任」。

哈佛大學校長隨後澄清說，這些學生團體並不代表學校的立場，亦曾發表聲明，譴責哈馬斯的行為是「恐怖主義暴行」。

然而，有關的聯署信還是引來哈佛大學前校長、前美國財政部長薩默斯（Lawrence Summers）的嚴厲回應，他批評學生們的言論，同時抨擊大學領導階層的沉默態度。他在社交媒體X上寫道：「哈佛領導階層沉默以對，讓哈佛看似對猶太國家以色列所受恐怖行徑展現出最佳中立態度，我因此感到噁心。」這引起了包括民主黨眾議員奧金克洛斯（Jake Auchincloss）、反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）在內的一些人士及組織和應。

不僅如此，部份聯署的社團成員其後遭到「人肉搜索」，有成員的個人資料在未經同意下被放上網，還有汽車掛上顯示有相關學生的名字和相片、並寫上「哈佛的反猶太分子領頭羊」的螢幕在校園附近行駛抗議。

除了哈佛大學外，史丹福大學、加州大學伯克利分校（University of California, Berkeley）、喬治城大學（Georgetown University）等多間院校高層因以巴衝突的立場和處理問題而遭到各方批評，例如南加州大學校長福爾特（Carol Folt）最初的聲明未有譴責哈馬斯恐怖主義而遭到攻擊，更被人威脅將扣留捐款，使她需追加另一聲明「補鑊」。

有聯署支持巴勒斯坦的美國學生遭批評及起底，使得不少師生近日起不敢公開表態。(Reuters)

耶魯大學（Yale University）更有教授因稱以色列是「凶殘、種族滅絕的遷佔者國家」，馬上就有人發起請願函要求解雇這名教授，並且很快就獲得近4.5萬人聯署。其他一些大學還收到發表聲明譴責哈馬斯或同樣承認殺害無辜巴勒斯坦人的要求。

有學生遭監控、暴力威脅，甚至解僱？

在以巴衝突問題上，美國校園似乎處於一個平行時空，雙方分歧十分嚴重。作為高等教育和學術研究的殿堂，大學本應是開放探究、學術自由與激烈辯論的場所，惟在近日的戰事下加劇了全美各地校園的緊張局勢，並突顯了伴隨社交媒體時代兩極分化的影響。

在這種緊張的政治氛圍下，兩派不同主張的學生都表示感到不安。例如，上周加州大學洛杉磯分校（UCLA）舉行了一場支持巴勒斯坦的遊行，主辦組織報稱有成員在過去幾天受到騷擾和攻擊，包括在反抗議親以色列集會上；支持以色列的學生同樣受到騷擾，有學生拿着一面以色列國旗在校園內行走，遭到另一名學生的辱罵，並稱他們為「殖民者」和「佔領者」。

不論是支持以色列、巴勒斯坦，或是保持中立，似乎都會遭到不少批評。(Reuters)

過去幾天，不少當地學生表示其社交媒體帖文遭到監控、或在校園內受到暴力威脅，或因為表達自己的信仰而面臨被驅離。紐約大學「學生律師協會」（Student Bar Association）主席Ryna Workman更表示，在宣稱「以色列應對這重大生命犧牲負有全部責任」後，自己立即遭到法律公司Winston & Strawn撤回此前提供的工作機會。

恐懼持續漫延…

面對舖天蓋地的尖銳批評、發言後的種種威脅，以至愈趨緊張的局面，許多教師和學生開始不敢說出自己的真實想法，或者拒絕與持不同觀點的人接觸，害怕因此受到騷擾、威脅和社交媒體的留言攻擊。另一方面，當地不少人也在譴責恐嚇師生的行為。

布朗大學（Brown University）以色列學生會主席Jillian Lederman表示：「我們有很多猶太學生感受到威脅，這是他們以前從未經歷過的。」有哈佛大學的巴勒斯坦學生也說：「身為巴勒斯坦人，這是一個非常可怕的時刻，如在一個充滿敵意的環境中。」

有學生更坦言，雙方之間已經無法進行富有成效的對話。專攻中東問題研究的研究生Sarah Schornstein表示：「任何一方談論這個問題都會讓自己陷入困境，我深有體會。我與以色列有着長期的合作經驗，但即使是我，試圖找出如何解釋事情的方法，也會發現自己鑽進了一個洞裏。」她認為美國對以巴衝突的悠久歷史進行教育的努力已然失敗。

因應衝突的影響，哥倫比亞大學安排保安人員檢查出入人士的身份證明，圖攝於10月12日。(Reuters)

隨着校園內支持以色列或巴勒斯坦的師生之間，加上社會各界的激烈反應進一步擴大，部份大學也採取了應急措施。哈佛大學本周宣佈，校警正在加強校園巡邏，哥倫比亞大學在一名猶太學生被毆打後停課一天，史丹福大學法學院由於學生擔心安全問題，上周五將課程轉移到網上舉行。最近幾天，不少人開始在集會上戴上口罩，避免被認出，並且拒絕和記者交談。

從大學到社會各界 均受波及？

事實上，美國大學的上述處境已不再是孤例。譴責以巴衝突雙方的暴力行為，並對猶太人和巴勒斯坦人遭受的損失表示支持，這些昔日幾乎保證安全的溫和聲明立場，在當前這樣一個充滿憤怒情緒的時刻，幾乎已經「宣告無效」。

英特爾在內的美國企業，對於被扯進全國的文化和政治鬥爭中並不陌生。(Reuters)

在美國，採取這種做法的美國大學、校區、企業、政治人物如今發現自己受到了猶太團體和其他團體的抨擊，因他們淡化了此前哈馬斯對以色列的激進襲擊，該襲擊造成數百名平民死亡。

曾經歷過如2020年佛洛依德事件的美國企業，似乎對上述這些爭議有更佳的應對策略，畢竟被扯進全國的文化和政治鬥爭中並非沒有試過。許多公司因此表現得非常謹慎，在以色列設有工廠的晶片製造商英特爾（Intel），表示正「密切關注」那裡的局勢，並「採取措施保護和支持我們的員工」；微軟譴責了「仇恨和殘暴」，並指出了「恐怖主義行為」，但沒有點名哈馬斯；Starbucks則發表聲明，稱公司「明確譴責恐怖主義、仇恨和暴力行為」。

我們經常說「大學是社會的縮影」，從以上的種種矛盾和對立，實際上已在全美各地上演。日前，美國芝加哥一對巴勒斯坦裔母子遇襲，6歲男童遭7吋長鋸齒狀軍刀狂刺26刀致死的事件，可謂響起了清楚的警號。從以上的種種矛盾和對立，可以看出當前的以巴衝突已不僅是中東地區的問題，其影響已擴展到美國和世界多地，相關的後續影響以至激化問題值得社會高度警惕。