中東火藥桶：歐洲帝國主義餘燼

中東國家面對內部張力和外部的虎視眈眈，以巴這個火藥桶一日無法拆除，中東就難以取得真正的和平。



英法美也許都沒意料到的是，宗教和民族的仇恨種子一旦播下，會滋生極端組織和恐怖主義，區域乃至國際永無寧日。

巴勒斯坦和以色列的最新一輪激烈衝突，點燃了中東火藥桶。這個火藥桶會否引爆更大範圍的戰事，仍有待觀察。

以巴衝突：2023年10月15日，居住在塞浦路斯的巴勒斯坦人在納卡示威聲援巴人。 （Reuters)

中東火藥桶的歷史，可以追溯到第一次世界大戰和歐洲列強對奧斯曼帝國的瓜分。

奧斯曼帝國創建於13世紀末，15世紀中滅掉東羅馬帝國後，成為最強盛的歐洲近鄰，疆土以現今土耳其為中心，涵蓋歐洲東南部、巴爾幹半島、中東和北非。

之後的300多年，歐洲經歷了文藝復興、宗教改革、科學革命和工業革命，經濟和國力強盛，奧斯曼帝國則日落西山。

巴爾幹半島各民族從奧斯曼帝國分裂出去，獨立建國。它們之間，以及它們與奧斯曼帝國，經常爆發戰爭。1914年，奧匈帝國向巴爾幹半島的塞爾維亞宣戰，將周邊互相結盟的歐洲國家拖下水，掀開一戰的序幕。後世史學家因此稱巴爾幹半島為歐洲火藥桶。

奧匈帝國、奧斯曼帝國、保加利亞和德意志帝國最終戰敗，逃不過制裁、賠償和解體的命運。以英法為首的戰勝國，對奧斯曼帝國的瓜分影響深遠。它們把奧斯曼帝國的中東領土，劃分為眾多新興阿拉伯國家，而且利用宗教情緒和民族主義，在這些國家之間和內部製造緊張關係，以確保它們對這些新興國家和地區的掌控，卻沒想到導致中東此後100多年紛亂和戰爭不斷，乃至極端主義和恐怖主義叢生。

歐洲火藥桶的火藥，已經轉移到中東。

一戰爆發前，奧斯曼帝國的中東疆土涵蓋現今的土耳其、敘利亞、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、約旦、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和也門紅海沿岸的土地。

奧斯曼帝國版圖

英國記者馬歇爾在《地理的囚徒：十張地圖解釋世界格局》一書中提到，一戰烽火連天的時候，英國外交官賽克斯（Mark Sykes）拿了一支紙卷油蠟筆，在地圖上簡單畫了幾條線，與法國外交官喬治斯-皮科（又名斐格威，Francois Georges-Picot）達成協議，將奧斯曼帝國的中東領土劃分到英國和法國的勢力範圍。賽克斯和喬治斯-皮科所達成的土地劃分協議，稱為《賽克斯—皮科協定》（Sykes–Picot Agreement）。

一戰時，中東地區不同部落與英法合作對抗奧斯曼帝國；一戰後，這些部落陸續從英法手中獲得土地並獨立建國。《賽克斯—皮科協定》最先劃定的界線，在很大程度上決定了這些中東國家的國界。法國勢力範圍包含敘利亞和黎巴嫩，英國勢力範圍有巴勒斯坦地區、約旦、沙特阿拉伯、伊拉克和科威特。

1916年的《賽克斯－皮科協定》（Sykes–Picot Agreement）將原屬奧斯曼帝國的領土分割成英國（紅色範圍）及法國（藍色範圍）的殖民統治。

這些中東國家的國界是人工劃定，並非自然形成，把世世代代自由往來的遊牧民族，硬生生切割成不同的國家，結果引發了國家內戰、國家之間的戰爭、庫爾德人問題、巴勒斯坦問題等諸多無解的中東難題。

英屬巴勒斯坦託管地是從奧斯曼帝國瓜分出來的一片土地，主要是現今的約旦和以色列。約旦在1946年獨立建國，以色列在1948年建國。猶太人在紛紛擾擾的阿拉伯世界中建國，註定不會太平。

阿拉伯人和猶太人幾千年來住在巴勒斯坦地區，那裏是他們信仰的發源地，是他們的神聖故土。二戰後，猶太人大量移居故土，猶太人與阿拉伯人的緊張關係達到頂點，英國人管不來，只好把問題踢給聯合國。聯合國1947年提出兩國方案，在巴勒斯坦地區建立猶太國和阿拉伯國家。雖然決議獲得通過，但中東國家都投了反對票，加上猶太人與阿拉伯人的衝突持續惡化，決議最終沒有落實。英國人在1948年撤出巴勒斯坦後，猶太人宣佈獨立建國。自此，中東戰亂和衝突不斷。

英法瓜分奧斯曼帝國，並分配給部落建國，在管理上實施分而治之政策，同時在這些國家內部播下族群、宗教和教派之間持續緊張的種子，使得英法能繼續在中東地區發揮作用，包括施加政治影響力和武器供應。

美國在二戰崛起後，取代了英國的世界霸權地位，繼續在中東地區玩同樣的遊戲。中東國家在20世紀上半葉陸續發現大量石油，又增加了這一地區在地緣政治中的重要性。

英法美也許都沒意料到的是，中東部落驍勇善戰，宗教和民族的仇恨種子一旦播下，會滋生極端組織和恐怖主義，區域乃至國際永無寧日。西方人如果插一腳，只會捲入戰爭泥淖；如果抽身離去，又不甘心其他大國在中東擴大勢力範圍。

中東國家面對內部張力和外部的虎視眈眈，以巴這個火藥桶一日無法拆除，中東就難以取得真正的和平。

↓三分鐘看懂：以巴百年衝突之間 兩國方案的失敗↓

作者是《聯合早報》國際新聞第二主任吳漢鈞

