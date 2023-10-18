以軍難破「兩個加沙」？　透視哈馬斯神秘隧道網Gaza Metro

以巴新一輪衝突進入第二周，隨着以色列計劃對加沙地區增大反擊力度、呼籲當地民眾撤離並醞釀地面進攻，外界十分擔心當地的戰況。然而，位於該地區地表以下的一個神秘隧道網——「加沙地鐵」（Gaza metro），或許會為哈馬斯帶來一個巨大戰略優勢，有機會令軍備完善的以色列也難以攻破。



「這是在一塊相當小的領土上建立的一個非常複雜、非常龐大的地道網絡。」以色列賴赫曼大學（Reichman University）地下軍事專家Daphne Richemond-Barak如此形容。然而，除了哈馬斯以外，沒有人知道這一隧道網的實際規模有多大。2021年，以色列宣稱已經摧毀至少100公里的隧道，但哈馬斯聲稱他們修建的500公里長的隧道中，只有5%遭毀。假如屬實，此一地下隧道網的長度相當於紐約市地鐵系統的一半規模。

多年來，哈馬斯一直利用這個地下隧道網絡，走私並藏匿武器、隱藏指揮部、情報室、武裝分子以及發動襲擊。有指該組織的一個主要指揮控制中心便是位於加沙al-Shifa醫院的地下，而哈馬斯在此次襲擊中挾持的約150名以色列人質也被藏在這些隧道之內。

圖為2014年，一名以色列士兵在加沙邊境附近檢查地面上的一個洞，尋找從加沙通往以色列的地道。(Getty）

美國智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）軍事專家Scott Savitz說：「儘管技術對策不斷進步，但地道仍然是破壞敵方地表優勢一種非常有效的方式。」，他稱，對方「永遠不知道地道是否存在，有多少，還有在哪裏。他們只會知道自己發現的那些隧道」。

始建於2005年、「人手」開挖？

有專家指出，這些隧道最早始建於2005年，即加沙地區遭封鎖之前兩年。由於當地缺乏通常用於在地下深處修建隧道的那種大型機械，相信挖掘工程很可能使用簡單工具深入地下挖掘地道網，其後再佈上電線並用混凝土加固。以色列長期以來一直指責哈馬斯將用於民用和人道主義目的的混凝土轉用於修建隧道。這些花費在地道上的巨額開支，原本可以用來建造民用防空洞或預警網路。

地道的高度和闊度不一，有的是以混凝土建造，有的深度達30至40米的地底；入口則有的位於建築物內或街道上，甚至有的設於學校之內。除加沙地底以外，部份隧道還延伸至以色列以及南部的埃及和北部的黎巴嫩境內。通過這些地下通路，巴勒斯坦人可以從埃及走私各種貨物和武器至當地。

得益於這些地道，哈馬斯可以向以方發動攻擊。例如，有激進分子於2006年利用以色列邊界下的一條隧道殺死2名以色列士兵，並俘虜了另一名士兵沙力特（Gilad Shalit），後者被哈馬斯關押５年後通過囚犯交換被送回以色列。

另一方面，面對加沙的龐大地道網，以色列可以做的也不多。2013年，一位以色列居民在家中聽到了奇怪的聲音，以軍由此發現一條1.6公里長、18米深的隧道，隧道內有混凝土屋頂和牆壁，可前往以色列基布茲（Kibbutz）附近。翌年，以色列以需要剷除「恐怖隧道」的威脅為由，對加沙進行了一次規模龐大的空襲和地面攻擊。但到目前為止，以軍的清掃行動都收效依然甚微。

以軍過去曾空襲這些地道，惟收效甚微。(Getty)

專家：地道可抵消以軍優勢

自中世紀以來，地道便一直是極具價值的戰爭工具。有專家認為，即便在今天、面對以色列高度現代化的先進軍備，地道仍然能夠幫助哈馬斯抵消以軍在技術方面的優勢。

2014年以來，以色列已耗資逾10億美元，在與加沙地帶長達60公里的邊境線上修建地下屏障，以及一個監測新隧道工程的系統，但根據特拉維夫國家研究所（Tel Aviv Institute for National Studies）的研究，這些傳感器無法探測到有轉彎處、交叉路口的地道。雖然，在過去10多年間的每一輪戰鬥中，以色列已對哈馬斯造成重大打擊，但最終該組織仍得以通過地道將其領導人和戰鬥人員藏身於此。

分析相信地道或使以軍陷入苦戰，圖為2004年6月一地道內有炸彈引爆炸死一名以軍士兵。(Getty)

對於以軍而言，可說有「兩個加沙」需要解決：地表以上的加沙，以及炸彈和無人機無法到達的地下加沙。

Daphne Richemond-Barak在一篇專欄文章表示，以軍對地道的位置、路線和內部活動都只能掌握有限的情報。在地下，傳統的全球定位系統、監視系統和夜視系統都不起作用，增加了突襲、綁架、誘殺和一對一作戰的風險。很少有士兵能在這種幽閉、黑暗和動盪的環境中作戰。

加沙地區人口稠密的狀況，使以軍突破地道的任務更加艱巨。因在365平方公里的土地上生活着230萬人，為世界上人口最稠密的地區之一，以色列國防軍發言人康裏庫斯（Jonathan Conricus）說：「可以把加沙地帶想像成一層是平民，另一層是哈馬斯。」以軍認為，基於這種兩層結構，哈馬斯得以將地表的平民當作掩體，使得以軍難以攻破。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）引述一名曾在加沙作戰的以色列士兵：「我們知道他們在等着我們，加沙地面上的情況很糟糕，地下的情況更糟糕。」

從以上的種種可見，加沙地鐵充滿許多不確定性，特別是對以色列而言。因此，有專家認為，未來數月以軍或會陷入血腥的城市巷戰，還有密集的建築、地雷、隧道，以及大量平民混雜的作戰環境，很可能使得以軍陷入苦戰。