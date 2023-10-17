拜登出訪以色列約旦　哈馬斯公開人質片段｜持續更新

巴勒斯坦極端組織「哈馬斯」（Hamas）突襲以色列，利用密集火箭攻勢，武裝份子同時潛入多個城鎮，展開屠殺與綁架軍民的行動。以色列政府10月8日正式向哈馬斯宣戰。

以軍其後向哈馬斯進行報復式反擊，並準備在加沙地區展開地面行動，揚言殲滅哈馬斯，但同時亦要面對獲伊朗支持的黎巴嫩真主黨攻擊。

以巴爆發新一輪衝突，導致加沙地區大批民眾流離失所，外界憂慮當地爆發人道危機。

以下香港01彙整有關這一輪以巴戰爭的最新資訊：

0955 哈馬斯公開人質狀況片段

哈馬斯旗下武裝分支SPOX稱，目前有200至250名以色列人，以及多名其他國籍的俘虜被挾持，強調，會依照道德和人道法對待。而哈馬斯同日在其Telegram頻道上發布了一段人質影片，顯示一名年輕女子正在接受哈馬斯的醫療照護。

0900 拜登出訪以色列約旦

美國總統拜登（Joe Biden）16日取消前往科羅拉多州的行程，外界猜測他可能出訪以色列。白宮一度稱拜登未有外訪計劃，不過身處中東的國務卿布林肯（Antony Blinken）公布，拜登18日會訪問以色列，與總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）等官員會面，顯示美國對以色列的支持。

拜登之後會轉抵約旦訪問，與國王阿卜杜拉（King Abdullah）、埃及總統塞西（Abdel Fattah El-Sisi）、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）會面。