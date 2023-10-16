加沙北部停屍間病房爆滿　南部缺食水　無國界醫生譴責以軍撤離令

加沙北部撤離期限屆滿，雖然當局宣佈為被困加沙地帶的人提供安全區，但事實上整個加沙的民眾都面臨肆意轟炸長達一星期，包括南部地區。



撰文：無國界醫生



在加沙由無國界醫生支援的奧達醫院（Al-Awda Hospital）昨日（14日）亦被要求撤離，有關員工和病人的撤離安排極為複雜。組織在當地的外科醫生阿布西塔（Dr Ghassan Abu-Sitta）形容目前局勢，表示看到被攻擊的建築，瓦礫下堆疊住腐爛的屍體，不止一間醫院的停屍間爆滿，屍體只可以放於牆角，醫院亦都迫滿逃難的人。他也表示：「我們有一名同事，護送妹妹回家，並決定與其30名家人在屋內留宿；當晚凌晨一點，他們全家遇難。」

另外，組織目睹加沙南部飲用水愈見稀缺，情況嚴峻，亦擔心無法遷移的加沙居民，包括傷者、病人和醫護人員等人的命運，憂慮他們將被殲滅。無國界醫生呼籲以色列於加沙北部保留安全區並定期停火，並保障希望通過拉法（Rafah）過境點逃離的人日後返回家園的權利。

14日，無國界醫生對以色列的撤離要求予以最強烈譴責。組織於布魯塞爾行動中心總幹事尼科徠（ Meinie Nicolai ）表示：

我們持續看到泯滅人性的舉動，而是次暴行正充分體現這一點。我們現在說的是關乎超過一百萬人的事。『史無前例』都不足以形容此行為對人道醫療工作的影響。加沙正被夷為平地，成千上萬人命正在流逝，這種情況須立即結束。

無國界醫生對哈馬斯（Hamas）殘酷地大規模屠殺平民，以及以色列大規模襲擊加沙的現況感到震驚。組織呼籲立即停止此等不分青紅皂白的殺戮，重申我們正努力保護當地的員工和病人。

以巴衝突：圖為2023年10月11日，以色列的炮擊中加沙走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）的一所房屋後，一名受傷的巴勒斯坦男子在別人攙扶下離開。（Reuters）

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

因以色列擁有穩健的緊急和醫療服務，無國界醫生目前在該國並未開展任何醫療項目，但曾向以色列的醫院表示願意支援他們治療當地的大量傷者。我們目前僅在巴勒斯坦地區開設項目，因此我們基於組織在當地的病人和員工的親身見聞而報告有關情況。

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