Kpop再爆醜聞　韓團「男偶像猥褻男隊友」長達4年　庭上認罪

韓國驚傳男偶像對同團成員伸魔爪！綜合韓媒報道，一位偶像A男於2017年到2021年對隊友上下其手，事件遭揭發後，公司採取將A男退團的處置。



而該案於近日一審，他遭求刑2年半有期徒刑、緩刑3年，然而，他所參演的電影仍在近期照舊上映，在韓引起相關爭議。

公司並未公開退團原因 A男改往電影圈發展仍獲大批粉絲支持（點圖放大閱讀）：

+ 8

據報道，A男自2017年起到2021年，對同為團員的一名男子B性騷擾，不時偷摸對方的身體部位，犯案地點涉及公司、練習室等，長達4年的時間。

B男飽受痛苦，直到公司發現A男犯案後，緊急將兩人隔開，並向A提出解約。

而後A男涉及性侵嫌疑，遭B男一狀告上法院，首爾中央地方法院於30日作出一審判決，A男除了意圖性侵罪嫌以外，全都乖乖認罪並表示：「對於受害者很抱歉。」

【延伸閱讀】韓國「N號房」事件震驚全球 揭當地極嚴重性剝削歪風（點圖了解更多）：

+ 17

法官念在他深刻認知到自己的錯誤，且A、B男已經和解，因此判罰他2年半有期徒刑、緩刑3年，並要接受80小時的性暴力治療課程。

然而，公司當年並未公布A男退團原因，他後來朝電影圈發展，不知情的粉絲仍在他的社群網站加油打氣，留言看起來格外諷刺。

對此，前公司則低調表示：「一直試着要跟A進行解除合約的程序，但他數個月以來斷聯，關於刑事判決狀況以及電影上映的消息，並未從當事人（A男）或電影商方面獲得任何聯絡。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】