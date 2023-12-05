英國收緊移民｜一文看清5招　比2022年大減四成　組織憂醫護不足

英國政府多次強調要減少移民人數，至12月4日公布5招收緊移民政策，包括醫護不能再因持衞生與護理簽證而帶家屬赴英，申請技術工作簽證的年薪要求也大幅提高等。政府預期可減少30萬人，有當地組織則擔憂新招會令願意到英國的醫護人才減少，加劇人手緊張問題。



英國2022年的淨移入人數（net migration）達到破紀錄的74.5萬人，令政府備受更大壓力要減移民，英內政大臣祁湛明（James Cleverly）預期這次推出的5招可把數字減少約30萬人，意味比2022年大減四成。

2023年10月1日，祁湛明（James Cleverly）出席保守黨年會並發表講話。（路透社）

以下是英國推出的5招，針對簽證包括技術工作簽證（ Skilled Worker visa）及衞生與護理簽證（Health and Care visa）等：

1．自2024年春季起，持有衞生與護理簽證（Health and Care visa）者將不能再憑此簽證攜家人赴英居留。

據英國政府指，在2023年首9個月，有10.1萬名護理人員獲發簽證，家屬人數估計達到更多的12萬人，內政部稱「我們估計其中大多數人（家屬）沒有工作，但仍在使用公共服務。」。

2．申請技術工作簽證（ Skilled Worker visa）的最低薪水要求，從年薪2.62萬英鎊（約25.8萬港元）大幅增至3.87萬鎊（38.1萬港元），增幅近50%。

據英國政府指，箇中理由是鼓勵企業首先看重本地人才，阻止僱主過度依賴移民。申請衞生與護理簽證者不會受此加幅影響，以吸引醫護赴英。

3．英國本來設有短缺職業清單（shortage occupation list），列明可以降低工作簽證年薪要求20%的職業清單，但英國政府將予以取消，未來改為推出新的「移民薪金清單」（Immigration Salary List）。英國政府稱這是為了嚴厲打擊以廉價從海外聘請勞工。

4．英國居民若想把家屬帶到英國，對其財政要求會提高，因家庭簽證（family visa）的最低年薪要求會從1.86萬鎊（18.3萬港元）增至3.87萬鎊（38.1萬港元）。

5．英國也下令審查畢業生簽證（Graduate visa）途徑，以確保其符合最佳利益，採取措施防止濫用。

2023年10月16日，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）在訪問倫敦一所猶太學校時與學生交談。（Pool via Reuters）

祁湛明4日稱，除了減少移民的措施外，政府還會透過把移民要繳交的「健康稅」（IHS）從每年624英鎊增加到每年1,035英鎊，以確保留英移民作出「公平的財務貢獻」，以及公共服務如醫療服務不被利用。

據《衛報》報道，英國政府這5招也令當地擔心會加劇醫護人手緊張的問題。英國最大公共服務業總工會UNISON表達憂慮，認為新措施可能對醫療服務帶來災難後果，原本有意到當地移民的人士，可能選擇到其他國家落地生根。

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