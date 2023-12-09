肺炎支原體外　流感、RSV 8 大疾病冬季要提防！當心新冠會反撲

冬季來臨，天氣變化多端，病毒也潛伏在各個角落，正威脅社區的除了流感外，還有近日「暴紅」的肺炎黴漿菌，大家要注意保護自己及家人。



台灣長安醫院在Facebook分享，一次盤點八大冬季健康敵人，呼籲大家留意。

肺炎支原體外，大家還要提防多種易在冬日染上的疾病！（按圖了解）

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1. 流感

流感和普通感冒相似，但它來勢洶洶，症狀嚴重，高燒、寒顫、頭痛、肌肉痠痛往往是它的特點，嬰幼兒、長者及慢性病患者須格外小心，切莫輕視病情。符合資格者應儘速接種流感疫苗，同時勤洗手戴口罩。

2. 肺炎支原體（肺炎黴漿菌）

咳嗽、發燒、持續重咳等都可能是肺炎支原體的症狀。它有時像隱形的病毒，不易發現，抗生素對它無效，治療困難。

3. 腺病毒

腺病毒在不同季節有不同表現，總是讓人煩惱，發燒、咳嗽、流鼻水、結膜炎等症狀多元，持續1週以上的高燒是它的特點。使用肥皂勤洗手，別讓它找上門。

4. 心血管疾病

冬季容易發生心臟相關問題，特別是有家族史者、三高患者等高風險族群。保暖、均衡飲食、多運動，是預防心血管疾病的好方法。

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5. 新冠肺炎

疫後時代新冠病毒持續威脅着我們，世界衛生組織（WHO）警告，冬天新冠病毒可能會反撲，長輩及慢性病患者應提高警覺，出現症狀要儘速篩檢與就醫。

6. 呼吸道融合病毒（RSV）

呼吸困難、咳嗽、發燒都可能是感染RSV的表現，嬰幼兒、老年人要格外留心，保持衛生，避免感染。

7. 諾如病毒（又稱諾沃克病毒、諾羅病毒）

噁心、嘔吐、腹瀉，這就是感染諾羅病毒的表現，民眾應多洗手，保持環境清潔，避免群聚感染。

8. 輪狀病毒

5歲以下小朋友最容易中招，初次感染症狀最重，後續會逐漸減輕。可以考慮接種口服輪狀病毒疫苗防範。

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