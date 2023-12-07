RSV疫苗搶先登港　GSK︰香港可成橋頭堡　助藥企攻大灣區

新冠肺炎肆虐3年後，各地復常，但由於種種的防護措施被解除，呼吸道傳染病的威脅有增無減。除了流感之外，多地的呼吸道合胞病毒﹙Respiratory Syncytial Virus, RSV﹚ 感染個案明顯增加，主要易感染人群包括老人和嬰幼兒。



這個病毒被發現已60多年，自2022年起陸續有3款RSV疫苗獲批，其中英國製藥巨頭葛蘭素史克藥廠（GSK）研發、針對老年人的Arexvy注射劑疫苗，近日獲衞生署批准應用於長者身上。於香港，RSV仍然是個陌生詞，如何推廣疫苗是個挑戰。GSK港澳VP及總經理Raj Bhatti接受訪問時解釋為長者接種RSV疫苗的重要性，他以此為例子談及推廣新疫苗的關鍵，以至香港助跨國藥企打入大灣區可扮演的重大角色。

RSV來勢洶洶，該病毒在香港的流行季節是從2月下旬起至9月下旬（約共7個月），主要影響下呼吸道，通常會引起輕微的感冒徵狀，但對嬰兒、老年人以及免疫力較弱和慢性疾病患者，可能造成嚴重後果，包括肺炎和細支氣管炎。資料顯示，目前全球在研RSV疫苗達60餘款，當中3款已獲批，包括GSK的Arexvy注射劑疫苗，獲准用於老年人預防RSV感染。

今年第三季是Arexvy首個銷售季度，實現營收達7.09億英鎊（約8.70億美元），顯示該領域的醫療需求龐大。然而，新疫苗研發難，推廣亦不易。相對歐美市場，在亞洲地區，RSV以至RSV疫苗接種於大眾層面仍然陌生，香港是日本以外首個獲官方許可向長者使用RSV疫苗的亞洲地區。

人口老齡化 RSV疫苗需求大

在這場對抗RSV的疫苗競賽中，搶先「跑出」的GSK，主打首款針對老人家的疫苗，GSK港澳VP及總經理Raj Bhatti解釋稱，RSV是一種高度傳染的病毒，大約有三分之一至三分之二的住院患者來自安老院舍，因此為長者建立保護屏障尤為重要，「隨著年齡增長，免疫力會下降，為了讓疫苗對老年人更有效，需要一種能夠增強免疫反應的『輔助劑』。」

發達經濟體，人口持續高齡化，「脆弱」群體不少。Raj Bhatti以香港為例，65歲或以上長者佔總人口的比例達到21%，而據GSK的統計，每到流感季節每有接近2,500至3,500人住院，當中約80%的患者需要氧氣治療，12%的患者更可能需要使用呼吸機，「香港已出現數宗RSV病例，周邊地區的RSV病例亦有所增加，我們估計三分之一的住院患者來自安老院舍。」

RSV來勢洶洶，發達經濟體，人口持續高齡化，「脆弱」群體不少。（圖片：Shutterstock）

提升接種比率 教育是關鍵

Raj Bhatti認為，從過去3年新冠疫情中學到的教訓是，如果有機會保護自己，特別是對於較脆弱的一群，必須這樣做。但他不諱言，由於本港對藥物或疫苗的宣傳有限制，據GSK做的消費者調查，目前市民對RSV的認識近乎是零。

然則，每當有新發傳染病出現時，應如何提升公眾對接種疫苗的認知？以RSV為例，Raj Bhatti認為首要是做好教育工作，提高市民對該病毒的認識，讓大家知道RSV症狀有什麼、疫苗有何副作用，以至背後接種的原因，「這不是嚇人，為公眾製造恐慌情緒，而是讓市民了解風險，誰是最脆弱的一群，然後確保他們得到保護。」

另一方面，Raj Bhatti指出， 醫療人員層面的教育同樣不可或缺，確保醫生、護士能夠清楚解釋疫苗和疾病的信息，將有助老年患者或他們的照顧者作出正確的決定，「只有當患者覺得自己被要求接種某些他們不理解的東西時，問題才會出現。」

Raj Bhatti指出，提升公眾對接種疫苗的認知，教育不可或缺。（陳葦慈攝）

防患未然 節省更多

從認識病毒到接種疫苗是一關，錢從何來又是另一關。由於RSV疫苗剛剛推出市場，主要在私人市場發售，許多醫療機構仍在定價當中，價格較浮動。Raj Bhatti則認為，如政府日後能把疫苗納入疫苗資助計劃，支持疫苗接種，價格相信將能獲得進一步調整。

他直言，許多政府在COVID後面臨著巨大的財政壓力，因此必須確保接種疫苗是「值得的」。作為藥廠一方，他表示，願意與政府合作，提供確切的數據作支持，讓政府做出成本效益分析，尋找最佳的解決方案。「假如政府意識到治療RSV的成本，將會選擇防患於未然，原因是現在花這筆錢，可避免他們未來花費更多。」

而在研發和選擇疫苗時，數據十分重要，「必須讓當局獨立評估數據，我們﹙藥廠﹚樂意提供數據，也樂意解答任何疑問。」Raj Bhatti續稱，該廠的RSV疫苗能夠在香港獲得如此快的批准，很大的功勞歸於監管機構可快速評估數據，以決定是否適合在香港推出。據資料顯示，Arexvy疫苗對於60歲以上並至少患有一種長期病的長者（包括慢性阻塞性肺病、哮喘、糖尿病和心臟病）的保護效力高達94.6％，而疫苗接種後的常見反應一般也屬輕微和短暫。

在研發和選擇疫苗時，數據十分重要，但須讓當局獨立評估。（圖片：Shutterstock）

港擁優勢 可助藥企攻大灣區

談到數據，不但可加強市民信心，也是藥企開拓大灣區市場的問匙。一直以來，不少內地人會透過「醫療旅遊」，來港接受醫療服務，包括疫苗接種，但Raj Bhatti認為，長遠不能依賴此模式，而且隨著中港進一步融合，香港作為大灣區內領先的城市，可以扮演更大的角色。

「香港有750萬人，整個大灣區的人口更接近一億，比許多歐盟國家還要多，是一個非常龎大的市場，如果能夠在這些人口中進行研究和開發，且迅速獲得數據，將非常有助於藥廠。」Raj Bhatti指出，GSK會與政府磋商，評估疫苗在大灣區使用的可行性，他建議或可先從灣區內的香港居民開始接種（先導計劃），再逐步考慮擴大接種範圍至灣區內的當地公民。「對於老年人來說，我們需要去他們所在的地方，提供可移動醫療服務，又或疫苗外展接種服務，甚至在鄰近邊境地區建立醫療設施。」

大灣區擁有專家及基礎設施，可望成為世界領先的生物醫學中心之一。（圖片：Shutterstock）

他又指，大灣區擁有專家及基礎設施，具有潛力可以成為世界領先的生物醫學中心之一，倘香港研發成果及臨床數據，能得到內地官方一個相對快速的藥物審查及註冊程序，以便進入大灣區市場，勢可吸引藥企作更多投資和研發。「在適當監測的情況下，於大灣區人口中，對種族相若的人進行研究和DNA配對，可能是未來發展的模式。」

Raj Bhatti補充，GSK已經與政府相關部門開會，就如何提升大灣區競爭力、如何吸引更多跨國藥企投資提出建議，他說︰「我們看到了未來大灣區長遠的發展機遇，所以正在努力，必須擴大作為研發中心的足跡，以吸引投資，留住人才，從而推動經濟發展。」