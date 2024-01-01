紅海局勢｜物流專家解讀襲擊如何擾亂全球海運並抬高價格

近來，國際貨船在紅海遭到來自也門的胡塞武裝襲擊，多艘貨船被導彈和無人機擊中。



作者：英國布拉德福德大學（University of Bradford）物流與供應鏈助理教授Gokcay Balci



隨後，包括馬士基（Maersk）等全球最大的貨櫃航運公司以及能源巨頭英國石油公司（BP）在內，全球航運公司和貨主已將船隻從紅海轉向其他地方。截至12月20日，已經有超過40艘貨櫃船改道，許多船隻只能繞過連接地中海和紅海的蘇彞士運河（Suez Canal），選擇更迂迴的路線。

開通於1869年的蘇彞士運河承載着全球約12%的貿易，為世界上最繁忙的運河之一。2022年，共有23,583艘船使用這條水道。這些船隻將貨物從一個國家送往另一個國家，任何中斷都會產生嚴重的連鎖反應。最終，這甚至會影響到您購買的某些商品的價格，以及從海外送貨所需的時間。

還記得2021年大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）貨輪在蘇彞士運河被困了6天嗎？它影響了航道長達數周，給全球供應鏈帶來嚴重破壞，擾亂全球貿易流動，造成的損失高達數十億美元。更早以前，以色列與阿拉伯國家集團爆發的六日戰爭，亦造成蘇彞士運河在1967年至1975年間關閉，全球貿易也受到了負面影響。船隻不得不繞道南非的好望角，令航程更長。

也門胡塞武裝（Houthis）11月19日在紅海南部扣押貨船Galaxy Leader，其成員以直升機登船畫面翌日曝光。（Reuters）

雖然還有北海航道可供船隻取道，但這條航線在冬季無法通航，對許多航運公司來說在商業上並不可行性。因此，蘇彞士運河是亞洲和歐洲之間最短、最合適的海上航線。

航程延長波及全球供應鏈

如果船隻使用好望角航線，亞洲東部和歐洲西部之間的航行時間會增加約25-35%。例如，一艘以每小時13.8海里（目前全球集裝箱船的平均速度）速度航行的船，從中國上海到英國菲力斯杜港（Felixstowe）之間的平均航行時間將從31天增加到41天。

對於將貨物從意大利運往杜拜的出口商來說，情況就更糟了——好望角航線可能比蘇彞士航線多花160%的時間（從12天增至32天）。貨櫃船的航行時間可能更長，因為它們會在沿途的其他港口停靠。

從紅海折返至好望角至歐洲的距離約為19300公里。（Google Map截圖）

不過，在比較兩條航線的成本時，這些數據還不夠直觀。通過蘇彞士運河的船隻需要支付通行費。一艘載有20,000個貨櫃的船隻（通常用於從東到西的海運的典型大型貨櫃船）的通行費可高達700,000 美元（約550萬港元）。但根據2022年發表的研究報告，即使加上運河過境費，好望角航線的成本仍可能高出10%。此外，具體的成本差異還因當時的燃料價格以及船隻的大小和類型而異。

但真正對全球供應鏈造成影響的，是運輸時間延長所引發的運輸能力下降，而不是貨船所有者運營成本的增加。這是因為運費（公司為運輸貨物所支付的價格）是供求關係決定的。

在新冠疫情期間，正是供需失衡導致航運成本飆升。由於運輸中斷，航運供應減少，但需求卻增加了，因為在疫情封鎖期間，人們在商品上的花費比在服務上的花費要多。而此次航運服務沒有出現需求激增的跡象，因此運費可能不會像疫情時一樣漲那麼多。

如果您生活在英國，並從中國製造商那裏訂購新梳化，您可能面臨至少10天的延誤。如果運費大幅上漲，某些產品的價格也可能上漲。國際貨幣基金組織（IMF）預測，如果海運成本增加一倍，消費價格通脹率將上升0.7%。

圖為2023年11月19日被也門胡塞武裝（Houthis）在紅海南部扣押的外國貨船Galaxy Leader。（Reuters）

然而，海運活動對大多數消費價格的影響都很小，例如，海運成本只佔一些服裝價格的0.35%。另一方面，如果更多能源公司效仿英國石油公司、停止使蘇彞士運河，特別是如果這種中斷持續一段時間，油價可能會飆升。12月12日至12月18日間，全球石油價格的基準、布倫特原油價格已經從73美元（約570港元）上漲到78美元（約609港元）左右。

雖然您買東西時花的錢未必會增加，但人類和地球卻仍需為此付出另一種代價：碳排放量增加。使用好望角航線的船隻將多行駛3,000多海里，這較使用蘇彞士航線的碳排放多約30%-35%。而航運業的碳排放量已經佔全球排放量的3%。

如果對船隻的襲擊持續，船主將被迫繼續讓船隻從紅海改道。當然，這個問題何時以及如何解決還有待觀察。在此之前，不確定性和變化可能會繼續影響您的口袋和地球。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。