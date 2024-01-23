名人明星輪流公開出片認罪　俄羅斯「裸體派對」緣何觸怒普京？

近日，俄羅斯出現了一系列具羞辱性的公開認罪影片，不少名人、明星均在片段中為自己的過火行為道歉。事緣當地一批社交名流、藝人網紅上月參加了一場「幾乎全裸」的派對，狂歡畫面曝光後迅速招致國內輿論猛烈抨擊，更惹怒正在烏克蘭前線作戰的軍人率先作出投訴。事件後來更取代了雞蛋價格上漲、政經問題，連日來成為當地不少報章的頭版新聞，以致總統普京（Vladimir Putin）對此相當不悅。



上月20日，俄羅斯女藝人伊夫列耶娃（Nastya Ivleeva）在莫斯科一夜店舉辦主題為「裸體幻想」的派對，服裝要求是「幾乎裸體」，許多男性賓客因此半裸上身，而女性則穿上半透明薄紗或蕾絲內衣出席。伊夫列耶娃身上還戴有一條價值約25萬美元（約195萬港元）的鑽石鍊子，場面極盡奢華。曾參選總統的社交名媛蘇布查克（Ksenia Sobchak）也有出席派對，據稱她是普京的教女，其父親是普京的法學教授、政治導師，前聖彼得堡市長安納托利．蘇布查克（Anatoly Sobchak）。

雖然該派對屬私人聚會性質，但現場畫面後來被上傳至社交媒體，隨即惹起巨大爭議。在俄烏戰爭持續的當下，他們肆意放蕩享樂的行徑被外界批評為「不愛國」，還觸怒了國內支持普京捍衛「傳統價值」的愛國派人士，他們要求執法單位調查及懲處。俄羅斯安全互聯網聯盟主任米祖林娜（Yekaterina Mizulina）說：「在我們的人死於特別軍事行動、許多兒童失去父親的時候舉行這樣的活動，簡直是玩世不恭。我們在前線的士兵絕對不是為此而戰。」

其後，出席派對的饒舌歌手Vacio因僅用襪子遮蔽生殖器官，被控「擾亂社會秩序」判處入獄15天，並因「宣傳非傳統性關係」罰款20萬盧布（約1.77萬港元），他還收到了加入俄羅斯軍隊的傳票。主辦派對的伊夫列耶娃失去俄羅斯主要流動電話供應商MTS的廣告代言，並遭調查逃稅事宜，最高可判5年監。此外，逾20人聯署發起集體訴訟，要求伊夫列耶娃捐贈10億盧布（約8,900萬港元）給祖國防衛者基金會，向前線士兵提供支援。

2015年流行自車臣 俄烏戰事後成「常態」

隨着事件持續鬧大，其他出席者也正面臨秋後算帳，據傳有人的演場會被取消，有的電影戲份被全刪走，還有人從跨年節目中被除名等，結果許多曾出席派對的人士紛紛作出公開道歉。例如，56歲音樂家基爾科羅夫（Philipp Kirkorov）表示：「我意識到我犯了一個錯誤，俄羅斯是我唯一作為藝術家和公民而存在的國家。」；42歲歌手比蘭（Dima Bilan）則說：「我想請求你們、也就是人民，再給我一次機會。」

發片公開認罪在俄羅斯並不罕見，自2015年俄羅斯北高加索地區車臣共和國的社交媒體或當地國家電視台上開始出現道歉片段後，這一潮流逐漸在當地流行起來。當年，不少人因為批評車臣強人領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）而道歉。

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，這些道歉片段有上升增加的趨勢。除了出現了許多批評俄羅斯「特別軍事行動」的短片外，還有不少是通過社交媒體上的警方官方帳號發佈的，還有許多是由支持戰爭的活動家或國家媒體發佈的。舉例，有人因燒毀了自己的護照以示支持烏克蘭人民、有人因塗抹親戰塗鴉、試圖推倒一個象徵俄羅斯戰爭的字母「Z」形紀念碑，以及放火焚燒一名支持戰爭的博客主家門等而道歉。

行為如同「法外懲罰」

這些影片均有不少共通點，就是在類似警署內、近乎空無一物的房間中拍攝，使用的語言也是當地警方報告採用的。在俄羅斯佔領的烏克蘭地區，道歉影片也被用來羞辱戰爭批評者。不少人指控說，這些影片往往是在脅迫下錄製的。例如，一位名為Nekoglay的博主稱，莫斯科警方在脫光他的衣服、毆打他並試圖用塑膠瓶強姦他之後，強迫他出鏡。

有專家認為，這令人聯想到蘇聯時代史達林於1930年代進行大清洗（Great Purge）。當年，史達林為鞏固個人權勢，同時消除政治對手的影響力，通過反覆毆打、拷打、讓被告人連續數日站立、不准睡覺、威脅關押和殺害被告人的家庭成員等手段，迫使受害人認罪。

Arkhipova批評，這些影片的出現是因普京將俄羅斯當成「霸道父親」。(Reuters)

俄羅斯社會人類學家Aleksandra Arkhipova批評，這些影片是「內疚和羞恥的儀式」，相當於法外懲罰，侵犯了內部自由。她說：「這已成為常態，非常糟糕。如果有人做錯了事，他們要做的第一件事就是錄製道歉影片。」她補充，這些片段是一位將俄羅斯當成「霸道父親」的總統產物，「其他人就像孩子一樣，沒有自己的合法權利。父親永遠是對的。因此，如果他們做錯了什麼，就必須向父親道歉。」

影響普京做總統至2036？

去年12初，普京已經宣布參加今年總統選舉。現年71歲的他，至今已掌權20多年，四度出任俄羅斯總統。最新的民調顯示，他在國內的支持率超過八成，預料勝選並沒有太大難度。假如他真的在3月大選勝出，將能執政至2030年。不過俄羅斯三年前修改憲法，令普京能夠在2024年再爭取連任兩個6年任期，意味他有機會繼續做總統直至2036年。

普京將事件與被派往烏克蘭作戰的士兵相提並論，多少反映其不希望事件會對俄烏戰爭造成負面的影響。(Getty)

有分析認為，普京政府在選舉前夕原本正積極推動社會保守主義，如去年11月，俄羅斯最高法院裁定，「LGBT運動」應被定為「極端分子」。克里姆林宮一再譴責西方國家破壞「傳統價值觀」。是次事件或許與這個「主旋律」不符，難免讓普京難堪，加上俄烏戰爭尚未完結，假如因此而影響俄軍的士氣甚或戰情，可能會令其連任出現不利局面，尤其是他正為是否改組政府的問題而煩惱。

上周，普京首度開腔回應事件，將事件與克里姆林宮派往烏克蘭作戰的士兵相提並論，他警告國內的文化精英要「分清輕重」（Get your priorities straight）。他說：「我們需要關注那些從特別軍事行動中歸來的人，那些人回來後，他們的生活重點就會有不同的安排。有些人在活動中將不會再不穿褲子就跳來跳去。」

因此，有分析相信近日許多的道歉影片都是由警方發佈，部份被迫道歉的人被指控違反了克里姆林宮的官方意識形態。俄羅斯維權律師Dmitry Zakhvatov認為，這些影片有兩個目的。他說：「一是羞辱批評烏克蘭戰爭的人，二是恫嚇那些不支持戰爭但至今沒有勇氣在公開場合說出來的人。」

此外，專家們還相信，這場派對風波或將引發克里姆林宮對俄羅斯演藝界精英的嚴厲打擊，並有可能使得該國反LGBTQ+言論再度抬頭。