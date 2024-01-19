數據看英美住房危機：「啃老」情況比大蕭條時代更甚？

在英國和美國，年輕人要在告別校園後，通過工作儘快實現經濟獨立，搬出父母的家、擁有自己的房子居所是理所當然的人生路徑，但在不斷惡化的住房危機下，實現這一目標正變得越來越不切實際。



根據英國國家統計處（ONS），1997年，21歲的年輕人中一半以上已經離開了家（當時18-34歲的年輕人中與伴侶或子女同住最為常見），如今，大多數20歲出頭的年輕人與父母一起生活。在所有英國成年人中，與父母同住的比例也在十年內增加了近15%。在美國，皮尤研究中心（Pew Research Center）的民調數據顯示，2020年與父母同住的18歲至29歲的年輕人比例創下上世紀40年代經濟大蕭條以來的新紀錄。

此外，新冠疫情也推高了兩國與父母同住的年輕人數量，校園封鎖、失業都令許多人被迫回到父母家。長期來看，大學教育的普及也令該比例上漲，但根本原因仍是房租、房價的持續飆升。

2022年第一季度，美國房屋價格中位數為43萬美元（約336萬港元），而30年前才只有3萬美元（約23.46萬港元）；同期，英國房屋價格中位數則從不到1萬英鎊（約9.92萬港元）增長至26萬英鎊（約257.93萬港元）。房價收入比同樣出現飆升，2002年，英格蘭及威爾斯地區的普通家庭，用5年的全年收入就能購買一套中等價格的房屋，2021年則需要將近9年的家庭收入。

根據全球資產管理公司施羅德（Schroders）一項時間跨度更長的統計，英國房價收入比接近這一水平是在19世紀70年代、維多利亞女王時代，當時社會上仍只有少數富人才擁有自己的房產。

許多批評者認為，英國的住房危機可追溯到1980年代，戴卓爾政府提出新自由主義經濟政策，推行社會住房私有化，在此之前，提供給英國低收入人群、殘障人士和失業人群均可的社會住房達到高峰，超過45%的英國人住在社會住房裏，惟經歷「政府廉租房買賣法（Right to Buy）」後，許多人低價購入並高價轉手，贏取暴利，成為「英國當代住房危機的起源」。

在美國，高房價則往往被歸咎於「分區法規」（zoning laws）造成的房屋供應不足，通過劃分區域蓋工廠、公寓、家庭住房來讓市容美好的政策，也限制了可負擔住房的供應，造成供不應求的問題。