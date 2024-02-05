以巴衝突｜「戰地醫生」歐耀佳入加沙救人：平民婦孺掙扎求存

以巴衝突自去年10月開戰至今，三個月間已造成超過28,000人死亡，無數平民遭戰火包圍，但現時加沙地帶能正常運作的醫院卻不足三成，200多萬人正面臨生存物資短缺，急需人道救援。在去年底，有「戰地醫生」之名的外科醫生歐耀佳隨紅十字國際委員會到加沙進行救援，親眼目睹平民婦孺在戰區中掙扎求存：「呢次係最震撼，感受最深。」因此，他呼籲市民多關心國際社會，傳揚希望。



「戰地醫生」歐耀佳（左）自2002年起參與人道醫療救援，至今已歷25個行動，當中有8次在戰地工作。（梁祖兒攝）

歐耀佳：25次海外救援最震撼

歐耀佳自2002年起參與人道醫療救援，至今已歷25個行動，當中有8次在戰地工作，如伊拉克、也門、烏克蘭等。但即便有著豐富經驗的他，這一個月看着無數平民婦孺受戰火波及而受傷後，都依然讓他感觸甚大，覺得加沙的戰況比以往的人道救援更加嚴重，因之前的救治主要圍繞受傷的武裝份子，但在加沙，受傷的卻多是無力自救的平民婦孺。

在加沙南部拉法市的歐洲加沙醫院，歐耀佳說，70個病人各人不同慘痛經歷：有年幼兄弟二人家被炸毀，父母雙亡，13歲哥哥全身30%皮膚被燒傷，5歲的弟弟右腳膝下截肢，剩祖母獨自照顧兩兄弟；另有68歲婆婆全身40%皮膚都燒傷，情況極不樂觀，歐曾一度考慮讓她紓緩治療，但在2個月後，她奇蹟地出現好轉，現已接受植皮手術；還有32歲婦女被家中炸毀的殘骸壓至半身不遂，丈夫身亡。

在戰爭中拾回性命的傷者，都十分信賴和感激國際醫護義工的救助。歐表示，當地病人認為醫院是一個安全的地方，讓他們有安全感，認為留在醫院比留在家中更好更安全。

醫療物資補給困難要「慳住使」

歐耀佳指出，因當地戰事緊張，醫療物資的補給也未能如時運入醫院：「我到第一日3架載物資嘅貨車等緊入去，到我走嗰日都未入到。」所以歐在治療病人時，也要節省使用繃帶、支架和藥物，他認為這是這次救援行動中最困難的地方。

歐說，這些病人雖遭劫難，但他們都有親朋好友在旁照顧，「冇見過病人身邊冇人幫手。」這種深厚的家庭倫理關係讓他深感觸動，因為人與人之間的支援很重要。他亦呼籲香港市民多關心世界正發生的事，雖然不是人人都有能力捐款給當地，但大家的關注和關心已是支援傷者的強大力量，能為當地人民帶來希望。