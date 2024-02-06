布林肯抵沙特晤王儲穆罕默德　討論區域協調結束加沙戰事

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月5日抵達沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh），與沙特王儲穆罕默德（Crown Prince Mohammed bin Salman）會晤近兩個小時，討論以區域協調結束加沙戰爭，以及戰後的加沙重建及管理。這也是以巴戰爭2023年10月初爆發以來，布林肯第5度到訪中東地區。



美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯與穆罕默德的會晤中，雙方討論在中東地區的協調工作，以求以色列和哈馬斯的衝突能持久結束。布林肯並重申解決加沙人道危機，以及防止衝突進一步蔓延的重要性。

而隨著紅海局勢的緊張升級，美英連番打擊獲伊朗支持的胡塞武裝（Houthis），米勒表示，布林肯和穆罕默德會面時，也討論到緩解地區緊張局勢的迫切需求。

另外，卡塔爾和埃及日前已向哈馬斯就停火和互換被扣押人員提出建議，哈馬斯至今仍未作出答覆。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）5日視察部隊時表示，以軍已打死或打傷哈馬斯一半以上的戰鬥人員，以軍將繼續戰鬥直至「取得全面勝利」。