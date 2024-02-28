以色列反政府示威再起：內塔尼亞胡自保不成恐「引火上身」？

以巴衝突開始以來，兩名年輕反戰分子Tal Mitnick和Sofia Orr因拒服兵役而入獄的事件在西方社會引發廣泛關注，並受到不少讚揚。反觀以色列國內，當地輿論溫度卻截然相反——在國際社會對加沙遭受的持續襲擊感到憤怒、大肆抨擊計劃攻打戰爭難民聚集的拉法（Rafah）的以軍之時，以色列民眾仍然陷於10月7日哈馬斯突襲的創傷中，心繫着未能回家的百餘名人質安危。



4位人質的家屬Yosi Schnaider去年11月接受美聯社的採訪，對全球反猶聲音的增長和反戰的呼籲，他如此回應說：「多年來他們一直在向以色列開火，一直在發動襲擊，（哈馬斯的）憲章說他們的目標是摧毀以色列和猶太實體。哪個國家會容忍這種行為？我邀請任何反對戰爭的人來這裏待上一周。然後我們再談。」這番說話多少反映了普遍以色列人對是次衝突為何有大相逕庭的看法。

戰爭開始如今已4個多月，Schnaider和絕大多數以色列人的憤怒情緒在以色列國內仍揮之不去。此前，內塔尼亞胡的司法改革所引發的激烈爭論和分裂、街頭的示威者，在這種團結抗外敵、救回人質的迫切需要下都一時消失。據近期的民調顯示，以色列民眾對戰爭的支持度居高不下。

圖為2024年2月3日，抗議者在以色列特拉維夫街頭舉行示威活動，要求總理內塔尼亞胡下台並舉行新的選舉。（Getty）

舉例，戰前反司法改革的一個抗議組織，在戰爭開始後也不再協調幫助拒絕服役的反戰分子，反倒轉型成一個大型民間支援團體，開始將8,000名預備役軍人送往他們的崗位，填補政府後勤的缺失，並為流離失所的以色列人提供衣服、洗漱用品、生活用品、玩具和其他用品。

儘管戰事初期人們指責內塔尼亞胡對情報失誤負有責任、令以色列對哈馬斯襲擊毫無防備，這位總理一直仍是軍方和政府的最高指揮官。但最近呼籲他下台，並提前舉行選舉的聲音卻愈發響亮。

「不要再次拋棄他們」

本月7日，內塔尼亞胡拒絕了哈馬斯提出的以停火換取人質的提議，承諾民眾實現戰爭的「完全勝利」，此舉卻引發全國性的反政府示威。以色列最大的人質家屬團體在聲明中表示：「如果開羅和談失敗，134名兒童和父母將成為犧牲品，他們將死去」；「不要犧牲他們，不要再次拋棄他們。」還有一名人質的兒子在近日召開的集會上哭着說：「不要把政治扯進來。現在就帶他們回家。」

戰事爆發以來，內塔尼亞胡始終受其內閣中反對停火的極右翼成員壓制，令人質交換遲遲難以執行。由於內塔尼亞胡領導的執政聯盟在120個席位的議會中僅佔微弱多數，一旦失去當中極右翼派別的支持，他便不得不嘗試組建一個新的聯盟，甚或面對另一次全國大選。

去年11月，以色列與哈馬斯達成迄今唯一一次停火，當時以色列用240名巴勒斯坦囚犯換回約100名人質。就連這次唯一的停火，也遭到了極右翼的強烈反對而無法進一步延長。國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）當時威脅指，如果以色列不繼續與哈馬斯作戰，他所在的猶太力量黨（Otzma Yehudit）將退出政府聯盟（該黨在聯盟中佔有六個席位，內閣中有三名部長屬於該黨）。

圖為去年12月，人質家屬及其支持者在大雨中舉行於特拉維夫「人質廣場」集會，呼籲釋放人質。（Getty）

近日，內塔尼亞胡再度在右翼的壓力下，令在開羅的停火協議中止，直至上周五，以色列談判代表才再度前往巴黎，進行新一輪的談判。然而，據以色列政府的消息，餘下仍未獲救的約130名人質中，有四分之一已經死亡。這或許會使得內塔尼亞胡面對的人質家屬壓力有增無減，令相關問題變得更加棘手。

內塔尼亞胡不在意人質安危？

在許多以色列人眼中，內塔尼亞胡其實並不在意人質的安危，而只在乎自保。這在以巴開戰以前的司法改革中就已足夠明顯。他授予政府部門對最高法院法官的任命權、限制最高法院對議會立法的審核權，並允許議會以簡單多數原則推翻最高法院的決定——這些改革大大加強了總理的權力，專家和批評人士認為，這些計劃完全是為了保護內塔尼亞胡本人，免受當時正在審理中的欺詐、賄賂和失信案件的影響。

而在戰爭開始後，內塔尼亞胡似乎更加執着於不惜一切代價保全自己，不僅拒絕為情報失誤承擔責任，而「甩鍋」給國家安全官員，遭到民意反彈。民調顯示，94%以色列人認為他對10月7日的襲擊負有責任。此外，這位總理在任期間的政策——如不顧其他內閣成員的反對，允許卡塔爾資助哈馬斯——也被指責為給哈馬斯在加沙的崛起鋪平道路。

除此之外，內塔尼亞胡政府還未能為哈馬斯襲擊的倖存者、人質家屬和20萬流離失所的以色列人提供足夠的支持，這些都令民眾喪失對政府的信心。

去年12月8日，內塔尼亞胡在赫茲利亞公墓出席一位在加沙戰場上去世的士兵葬禮。（Getty）

提前選舉呼聲增大

本月，在人質交換協議一度中止後，民眾連續三個周末舉行反政府示威，各地示威者在集會中呼籲立即進行選舉，與警察對峙甚至爆發衝突。

據以色列民主研究所（Israel Democracy Institute，IDI）近期進行的一項民調顯示，內塔尼亞胡的最新民意支持率降到最低點，三分之二以色列人支持提前進行選舉；另一項民調顯示，大多數人認為內塔尼亞胡應在戰爭結束後辭職。

有參加示威的軍人少將表示：「這個政府未能就人質的歸還問題作出決定，未能就結束戰爭的政治願景作出決定，未能就20萬難民返回家園的問題作出決定。」他還稱：「以色列正面臨歷史上最重要的決定，也許是自獨立戰爭以來最重要的決定，為了重建被破壞的東西，我們必須作出決定。 」

面對國內種種壓力之下，內塔尼亞胡重啟談判、並終於交出了關於戰爭後對加沙的規劃書：「哈馬斯明日之後」（Day After Hamas）計劃，幾乎全面否定兩國方案，收縮加沙領土，控制加沙與埃及邊境，維持以色列安全管控，要求加沙全面去軍事化等。

然而，在民眾眼中，這項幾乎沒有可行性的計劃，仍然只是在安撫聯盟中右翼成員的自保之舉，恐怕難以平息民眾對政府的怒火。