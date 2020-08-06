黑金勞力士Rolex Daytona JPS千二萬成交破3大紀錄　全靠這神操作

網上拍賣鐘錶最貴紀錄再次刷新，勞力士（Rolex）黑金錶盤Ref. 6264 Daytona JPS 18K黃金腕錶，連佣以£121.5萬（約1,230萬港元）成交，一併打破網上拍賣最貴鐘錶、最貴Daytona JPS腕錶、英國拍賣最貴腕錶三項紀錄。 行方把價值£1.49億（約15億港元）的「Rembrandt to Richter」全球直播拍賣，轉化成此錶的植入式宣傳平台。拍賣官Oliver Barker戴起此錶舉槌，讓全球觀眾看著此錶在鏡頭前金光閃閃。此宣傳策略看來相當湊效。

總括來說，此錶的型號Ref. 6264、以黃金為用料、以及對比強烈的黑金配色，乃市場上極為罕見的Daytona錶款。目前已知的18K黃金Ref. 6264，數量不足十枚。 而黑底金圈這顏色配搭，與一級方程式（F1）蓮花車隊於1972-1986年，採用的John Players Special（簡稱JPS）黑底金線車花如出一轍，讓不少車迷對此錶留下深刻印象，亦令如此配色的Daytona腕錶因而慣稱JPS。

網上拍賣過千萬港元成交 立即看看Ref. 6264 Daytona JPS的黑金魅力（點擊放大）：

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此錶以£32萬-65萬估價上拍，開拍首日叫價已衝破£60萬，最終在7日拍賣期間，共獲17口叫價，連佣以£121.5萬（約1,230萬港元）成交，遠超估價範圍。行方透露，一共有5名藏家參與競投。 得以如此高價成交，除了腕錶本身的吸引力，蘇富比聰明的宣傳策略或許是另一原因。此錶網上拍賣進行期間，其中一晚正好舉行「Rembrandt to Richter」全球直播拍賣。

此場拍賣備受業界及藏家關注，全場60多件拍品，橫跨西方藝術500年歷史，囊括古典大師、印象派及現代藝術、現代英國藝術、當代藝術四大門類，帶來林布蘭 Rembrandt、李希特 Richter、米羅 Joan Miró、畢加索 Picasso 等大師作品，合共斬獲£1.49億（約15億港元）成交總額。

行方安排拍賣官Oliver Barker戴起這枚JPS黃金Daytona舉槌，結果所有觀眾在整場拍賣便不斷看到拍賣官左手總是金光閃閃，奪目非常。焦點拍品林布蘭自畫像競投期間，鏡頭更突然聚焦拍賣官左手之上。到底是有意還是無意，留待大家討論。

「Rembrandt to Richter」拍賣現場（點擊放大瀏覽）：

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