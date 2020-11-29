海膽冷知識｜海膽肉到底是哪部位？不同產地味道比併北海道最鮮美

海膽（英文：sea urchin；日文：うに（uni））是日式料理中的昂貴食材之一，靠其豐腴、鮮甜的滋味以及那種獨特的味道與濃厚氣息，擄獲了許多饕客的心。在日本，海膽不管是製成刺身、壽司或是海膽丼等，多以生食為主。因此，我們也會特別重視海膽的新鮮度，而為了保鮮，近年來也發展出用鹽水延長保存期限的方法，此舉不僅天然也能不讓海膽味道變質，保留海膽最鮮美的原汁原味。

海膽產季從春季開始直至秋季，以初夏的品質最優良，其他季節僅有冷凍海膽。由於外表的關係，在日本又有「海栗」之稱。除此之外牠還有另一個優美的名字「雲丹」，但這並非用來指稱我們一般常吃黃橙橙的生海膽，而是比如用鹽醃漬過的，加工過後的產品才能這麼稱呼！

▼海膽「肉」到底是哪部位？北海道產海膽最鮮美？（按圖了解👇👇👇）

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我們認為味鮮柔嫩的海膽「肉」，其實是來自於牠們的生殖腺，包括卵巢和精囊，裡面含維他命、脂肪酸、鋅質等多種營養成份。而一般市售生海膽會承裝在木板上販售，這種產品多半並不會特別區分精巢與卵巢。由於一般認為精巢的味道較為鮮美豐厚，所以專賣精巢部位的海膽是只在高級壽司店才能品嚐到的滋味。

而海膽被老饕們讚譽的迷人味道，取決於品種、水域和海膽的食物而會有風味的不同，別看海膽主要吃海帶為生，但其實是不折不扣的雜食性動物。不過像在北海道利尻島周邊是高級昆布產地，且水質乾淨天然，所以就使得這個地區出產的海膽黃肥大厚實，口感細膩綿軟，或是瓣塊結實，風味清新，海味濃郁，甜味豐厚，特別有名好吃，單吃就很鮮美！

按圖看「挑選海膽」4大貼士及「開海膽」4個步驟：

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那其他地區產的海膽又與日本產的有何差異呢？加拿大產的海膽味道比日本產的更肥厚，口感也更稠密，雖然風味直爽但甜度較低，鹹香的海味重而偏腥，因能帶有些許苦澀味，較不適合生食。而智利產的海膽為天然生長，故大小不均海味更重，稍微放置後會有苦澀味釋出，並產生微嗆感，不過有些饕客就是喜歡這樣獨特的風味。中國產的海膽多半是人工養殖，色澤較黃，且呈現偏水的膏狀，甜味稀薄，風味較淡，比較建議搭配佐料或烹調後食用。

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