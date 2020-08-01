Apple Watch一個app秒變Rolex勞力士Omega歐米茄或百達翡麗名錶

智能手錶雖然說是和機械錶本質不一樣的產品，兩者各有各的優缺點，不過如果單就變化性來說，智能手錶可以玩的花樣的確比樣式固定的機械錶高出許多，例如如果你覺得智能手錶的錶面看久了很膩很無趣，那麼有一些個人化的App可以幫助智能手錶錶面變得更有趣，以Apple Watch來說，目前市面上有一個免費的App就很好用，它的特色在於可以去下載很多知名品牌手錶的面盤樣式再套用到Apple Watch上，因此所謂的一秒變勞力士（Rolex）的確是有可能的。

除Rolex、Omega外還有Gucci、LV？用戶更可自製獨一無二錶面（點圖放大瀏覽）：

+ 20 + 19 + 18

這款免費App名為Clockology，裏面有許多名錶面盤造型可以套用，而有興趣的人可以按照一下步驟來幫自己的Apple Watch換上耳目一新的名錶（如勞力士）桌面。首先要用iPhone去App Store下載Clockology，接着到watch App上把Clockology裝到Apple Watch上，然後就可以在Apple Watch打開Clockology。

點開iPhone的Clockology App後，點開右上角的「+」號就可以開始設計錶面，而如果覺得自己設計太麻煩，其實Clockology的Facebook group就有許多網友已經自行設計好的檔案可以免費下載使用，只要在group裏面看到自己喜歡的錶面設計就可以按下檔案連接。

相關圖輯：點擊即睇消委會11款智能手錶評分▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

由於每個作者分享的檔案連結不同，但大致步驟就是在右上角選擇Safari開啟、選擇一些下載在iPhone上、點案手機右上方的下載圖案、再點開剛剛選中的錶面設計，這個檔案就會在Clockology上打開，打開後長按檔案把它拖移到Clockology的資料夾，這樣就會有一個專門的檔案夾可以收集錶面自製檔，而無論你是要一次同步一個或是一次同步多個錶面，只要選好之後再按下右上角的閃電圖案，就會同步到Apple Watch上，而透過Apple Watch的3D Touch功能可以直接在錶面進行一些設定操作，例如刪除錶面和鎖定錶面等等。

如果你對這樣看下來還是覺得有點複雜，也可以試試到YouTube上去搜尋相關的教學影片或到Clockology的Facebook group裏面直接向臉書大神們求助，通常網友們都會很熱心地幫忙排除疑難雜症。

相關圖輯：陀飛輪手錶就是走得準、價錢高？一文釐清三大迷思▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

相關圖輯：【私隱何價】中國人臉資料網上任買 10元人民幣有5000張▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：Apple Watch也可以化身勞力士、歐米茄或百達翡麗名錶】