TESLA出電動單車？Model B概念曝光　能自動駕駛＋自製「保護罩」

TESLA特斯拉電動汽車未來的新朋友來了！特斯拉日前發布了一款概念電動單車Model B，與傳統的單車構造不同，借鑒了很多汽車的設計，特殊的設計幫助讓騎行變得更加迅速、安全、方便。不少網友表示，這造型果然很特斯拉。不過，目前Model B電動腳踏車僅是一個概念，還沒有價格或生產供貨消息。也許馬斯克（Elon Musk）跟他的夥伴們正在努力中。

Model B整個外觀非常的簡潔和時尚，設計師肯德爾．托納（Kendall Toerner）研發設計的Model B具有時尚的車架設計，電動單車的框架還集成了折疊式腳墊和車把。

點圖看看Model B電動單車的設計▼▼▼

車把還擁有一個非常人性化的設計，允許你從不同的側面來旋轉它，前輪會根據作用力獨立旋轉，騎乘時只需向單車的一側施加更大的力即可轉向。配有前、側面和後方的近距離LiDAR傳感器，可掃描周圍環境，從而在騎手周圍形成「保護性氣泡」，提醒個人注意障礙。一般車輪的鋼絲輻條由3個減震器取代，兩個車輪各有自己的馬達，還能同時驅動，形成雙輪驅動系統，有助於保持騎行平穩和舒適。

車把前方還配有一個狹長的中控液晶顯示屏，可以實時顯示行車信息，包括速度和時間，以及導航。由內置的AI系統接管，其中車架上的多個傳感器可以安全地操縱單車。還有一個光滑的集成儀表板，它位於單車車架內齊平，使騎手可以在導航地圖旁邊看到路線指標。

值得一提的是，單車還具有自己的自動駕駛功能，主要使用車身四周安裝的雷達傳感器來感知路面狀況和周邊環境，進而操控車輛安全駕駛。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：TESLA Model B 特斯拉最新概念電動自行車】