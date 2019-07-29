【一分鐘看世界】美迫WTO改革、紅酒稅vs.數碼稅、日本藥妝業發展

早晨，今天是7月29日，星期一。
悶熱的天氣下，你需知道以下五宗國際新聞：
美國施壓促世貿改革
美國總統特朗普批評中國和新加坡等國利用發展中國家地位獲得不公平優勢，要求世界貿易組織在90天內改革規則。新加坡貿工部表示支持更新世貿組織規則的重要性，中國官媒則發文批評美國霸道蠻橫。無可否認，世貿的「已發展或發展中國家」的二分法存在缺點，難以如實各國不同的經濟發展模式與狀況，但如果以特朗普「不改革就拉倒」的手法處理，或許無助問題解決……（按此閱讀更多）
美迫WTO改革：特朗普批評中國和新加坡等國利用發展中國家地位獲得不公平優勢，又要求世貿在90內進行改革。（Reuters）
美法貿易戰 紅酒稅反擊數碼稅？
在中美貿易戰持續之際，美國與法國亦發生貿易磨擦。特朗普不滿法國正式通過向科技企業徵收「數碼税」，繼而威脅對法國紅酒加徵關税作報復。法國財長勒梅爾回應稱數碼稅税符合利益，呼籲美國不要將之與貿易關税混為一談。現時全球並未就數碼稅訂立一套立統一標準，不少國家仍是單方面實施，目的是為了逐步規範數碼服務。惟特朗普認為此舉針對美國科技企業的舉措……（按此閱讀更多）
美法貿易戰：特朗普不滿法國準備對美國徵收數碼稅，認為此舉是針對美國科企，威脅對法國紅酒徵收貿易關稅。（VCG）
藥妝店崛起之謎
日本藥妝店松本清計劃在香港開幕，港人或因此無需到日本「掃貨」。回顧歷史，藥妝店的概念原本源自美國，二戰後被日本傳統藥店追隨，協助它們從藥廠手中奪回主導權。惟隨着日本經濟泡沫爆破，民眾消費習慣改變，藥妝店也逐漸轉型成為無所不包的「一站式」店舖……（按此閱讀更多）
英政府預備無協議脫歐
英國首相約翰遜上任伊始，明言不論有協議或無協議，英國必須於10月31日前脫歐。他向歐盟表示，若果要達成脱歐協議，就必須廢除不民主的北愛爾蘭邊界「補底方案」。英國政府目前正以「硬脫歐」為假設做準備，並將徹底改革財政部的脱歐政策。面對無協議脫歐可能性增加，前財相夏文達更一度與工黨成員會面，討論合作阻止無協議脱歐……（按此閱讀更多）
伊朗與五大國開會 圖挽核協議
伊朗與與英、法、德、俄及中國在維也納舉行會談，商討挽救《伊朗核協議》（JCPOA）及應對伊朗與西方的緊張局勢。伊朗代表示會談富有建設性，但強調如果歐洲國家未能挽救協議，當局將繼續減少履行協議承諾。另一邊廂，伊朗原子能組織宣布將重啟重水反應爐建設……（按此閱讀更多）
必看話題文章
澳超市推限量《獅子王》公仔ebay炒到5萬 Fans怒轟員工私藏轉售
美國「十一哥」掌千名流電話 「性愛班機」克林頓＋特朗普都搭過
每天早上，讓你一分鐘看懂世界。
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。