日本厚生勞動省：港人全球最長壽　蟬聯世界第一

撰文：凌俊賢
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日本厚生勞動省7月30日公布最新數據，香港男女平均壽命繼續蟬聯首位，女性為87.56歲，男性為82.17歲，是所有國家及地區中排名最高。
數據又顯示，日本男女平均壽命打破當地的最長壽紀錄，分別排列全球第三及第二名。
全球最長壽：厚生勞動省指出，由於癌症、心臟及腦血管等疾病的死亡率下降，令平均壽命得以延長。（AFP）
厚生勞動省數據顯示，2018年日本人均壽命，女性平均為87.32歲，男性為81.25歲，兩者均創下歷來最高紀錄。與2017年相比，女性平均壽命延長0.05歲，男性延長0.16歲，男女平均壽命均連續7年延長。
女性平均壽命首三位
|國家及地區
|平均壽命（歲）
|第一
|香港
|87.56
|第二
|日本
|87.32
|第三
|西班牙
|85.73
男性平均壽命首三位
|國家及地區
|平均壽命（歲）
|第一
|香港
|82.17
|第二
|瑞士
|81.4
|第三
|日本
|81.25
數據指出，日本女性能活到75歲的比例為88.1%，男性則為75.6%；女性中能活到90歲的佔例為50.5%，男性為26.5%。
厚生勞動省負責人表示，由於女性因腦血管疾病及肺炎的死亡率，以及男性因患癌的死亡率下降，令平均壽命得以延長。
目前在世的全球最高齡老人，相信是居於日本福岡市、116歲的田中力子，她3月時獲健力士世界紀錄正式認證為在世的最高齡老人，並在接受證書的儀式上開心流涕。
以下為田中力子的照片：
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