日本厚生勞動省：港人全球最長壽　蟬聯世界第一

世界說
撰文：
最後更新日期：

日本厚生勞動省7月30日公布最新數據，香港男女平均壽命繼續蟬聯首位，女性為87.56歲，男性為82.17歲，是所有國家及地區中排名最高。

數據又顯示，日本男女平均壽命打破當地的最長壽紀錄，分別排列全球第三及第二名。

全球最長壽：厚生勞動省指出，由於癌症、心臟及腦血管等疾病的死亡率下降，令平均壽命得以延長。（AFP）

厚生勞動省數據顯示，2018年日本人均壽命，女性平均為87.32歲，男性為81.25歲，兩者均創下歷來最高紀錄。與2017年相比，女性平均壽命延長0.05歲，男性延長0.16歲，男女平均壽命均連續7年延長。

女性平均壽命首三位

  國家及地區 平均壽命（歲）
第一 香港 87.56
第二 日本 87.32
第三 西班牙 85.73

 

男性平均壽命首三位

  國家及地區 平均壽命（歲）
第一 香港 82.17
第二 瑞士 81.4
第三 日本 81.25

 

數據指出，日本女性能活到75歲的比例為88.1%，男性則為75.6%；女性中能活到90歲的佔例為50.5%，男性為26.5%。

厚生勞動省負責人表示，由於女性因腦血管疾病及肺炎的死亡率，以及男性因患癌的死亡率下降，令平均壽命得以延長。

目前在世的全球最高齡老人，相信是居於日本福岡市、116歲的田中力子，她3月時獲健力士世界紀錄正式認證為在世的最高齡老人，並在接受證書的儀式上開心流涕。

以下為田中力子的照片：

+3
+2
【掌知識】人類可否不要老？　「世上最醜動物」竟掌長壽鑰匙
英國廣播公司：沖繩人長壽或歸功10：1黃金飲食比例
長命百二歲唔容易　荷蘭研究找長壽者共通點　女性壽命看體型？
英國百歲婆婆透露長壽秘訣：從不為男人煩惱
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。