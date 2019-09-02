【新聞教室】「多里安」襲美國　5級颶風究竟有多強？

颶風「多里安」（Dorian）增強成5級颶風吹襲美國。美國國家颶風中心（NHC）警告，多里安可能造成災難性破壞；總統特朗普形容多里安是歷來少見的超強颶風，呼籲民眾遵從當局命令疏散。 多里安被譽為是自1950年以來第二強的大西洋颶風，究竟它的威力有多強大？

5級颶風屬最高颶風級別，可對地面建築物造成破壞，部分獨立房屋更可能被整間吹走。（AP）

5級颶風有多強？

美國向來使用薩菲爾—辛普森颶風等級（Saffir-Simpson Scale），按最大持續風速把颶風分成五個級別。對於每個類別的增加，傷害等級通常會增加大約四倍。

1級即是風速每小時介乎119至153公里 ；2級風速每小時為154至177公里之間。

3級風速每小時介乎178至208公里，被認為會造成毀滅性傷害；4級則為風速每小時介乎209至251公里之間。

5級為最高級別，意味持續風速每小時達252公里或以上。NHC指出，5級颶風會引發災難性損害。

第一級：風速介乎每小時119至153公里。對於財產的破壞相對較少。建築物屋頂可能受損、樹木或會倒下，電線杆倒下造成短暫停電，並偶爾出現市民被物件擊中受傷情況。 第二級：風速介乎每小時154至177公里。建築物可能會出現明顯破壞，強風吹起的碎片對人構成嚴重威脅，低窪地區可能會水浸。停電可能會持續數天至數周不等。當局建議民眾準備食水作過濾之用。 第三級：風速介乎每小時178至208公里。流動或結構簡單的建築物會完全受到破壞，即使比較穩固的建築物亦可能受損。斷水斷電情況或持續數周，因此民眾需要準備罐頭食品和飲用水。 第四級：風速介乎每小時209至251公里。穩固的建築物或受結構性破壞，電力和食水供應可能停頓數個月，民眾需要儲備大量不易變壞的食物和食水。 第五級：風速超過每小時252公里。基本建築物將無一倖免地受到完全破壞，樹木會連根拔起，受吹襲地區在數月內都難以適合居住，而且人們可能面對長時間缺水缺電的困境。

多里安有多強？

多里安是自1950年以來第二強的大西洋颶風，僅次1980年的颶風艾倫（Allen），當時最高風速達每小時306公里。2005年颶風卡特里娜（Katrina）亦屬5級颶風。

加拿大環球新聞網（Global News）首席氣象學家法內爾（Anthony Farnell）表示，多里安登陸巴哈馬（Bahamas）時，強度略強於2017年橫掃加勒比海的颶風「艾瑪」（Irma）。

多里安是自1950年以來第二強的大西洋颶風。（AP）

不能小覷潛在破壞

NHC網站指出，薩菲爾—辛普森颶風等級沒有考慮洪水等颶風所造成的潛在破壞。

美國全國大氣研究中心（National Center for Atmospheric Research）氣象學家 貝里奧斯 （Rosimar Rios-Berrios）表示，等級只計算風暴的最大持續風速（maximum sustained wind speed），但並沒有計入風暴的凶猛程度。

貝里奧斯又指出，最大持續風速只說明風暴的一部分資訊，但沒有指出風暴的規模，或它可帶來多少雨量等，所以風暴等級一樣帶來的破壞也會不同。