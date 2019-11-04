伊朗人質危機40年：美大使館遭佔領寫滿革命標語　至今原封未動

11月4日是「伊朗人質危機」爆發40周年，當年美國駐伊朗大使館遭示威者佔領、數十名外交官成為人質，兩國隨後斷交並交惡至今。美聯社報道，美國駐德黑蘭大使館因此仍保留1979年時的樣貌，革命標語塗鴉、老式打字機和轉盤式電話都原封未動，有如一個時空膠囊。

伊朗人質危機40周年：1978年在德黑蘭的一次反美示威，有人舉起反巴列維的標語。（AP）

美國駐德黑蘭大使館仍保留當時樣貌（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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1979年1月伊朗爆發伊斯蘭革命，什葉派教士哈梅内伊（Ruhollah Khomeini）推翻親美國王巴列維（Shah Mohammad Reza Pahlavi）。巴列維同年10月赴美治療淋巴癌，學生因此被激怒，佔領美國大使館，扣押52名美國人長達440天。

如今，大使館由伊朗志願民兵組織巴斯基（Basij）管理，部分作為博物館和學生團體活動空間。人質危機爆發後，當時的美國總統卡特（Jimmy Carter）也驅逐伊朗外交官，伊朗駐華府大使館關閉至今，由國務院管理。

美國駐德黑蘭大使館佔地約10公頃，館區旁的莫法特大道原名「羅斯福路」，是當年巴列維感謝這位美國總統的支持而以他為名，是通往德黑蘭市中心的繁忙要道。

進入大使館就像回到40年前。館內的電傳打字機等機密通訊設備外觀都完好如初，因為當年美國官員原本認為危機很快會解除，只將設備的關鍵零件破壞，以便迅速修復。碎紙機、保險箱都被留下來，伊朗人還故意在牆上掛了幾張當年美國使館人員舉手投降照片。大使館有一堵牆上用波斯文寫着反美口號：「美國去死。」

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