女歌手伊朗音樂網站「被消失」　Billie Eilish唱片封面變靈異照

儘管現今社會的電視及電影廣播尺度放寬了不少，但總有不少地方，例如東南亞、中東或父權至上的國家，都對網絡上的管制仍然非常嚴謹。就好似早前Netflix原創劇集《Narcos》第4季《Narcos：Mexico》，因為太多色情、吸毒、性愛和暴力畫面，在泰國宣傳時需要將所有有關場面打格仔。日前又再有外國網民發現，伊朗音樂網站Melovaz竟然將所有女歌手全部P走，此舉動惹來大批網民鬧爆！

網站驟眼看跟普通的音樂網站沒有分別。（Melovaz網站截圖）

中東一向是男尊女卑的國家，對女性有嚴格的限制，未經男人批准，女人有很多事都不能做。她們就算在40度的高溫底下，都需要由頭包到落腳，在公眾場合亦不能跟非親屬的男性單獨見面。而這個伊朗音樂網站Melovaz就因為宗教理由，將任何有女歌手的出現的唱片封面都全部P走，「被消失」的包括有Lady Gaga、Beyoncé、Taylor Swift、Nicki Minaj、Ariana Grande、Lizzo、Camila Cabello等，而有部分網民就發現Billie Eilish在其唱片《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》被P走後，更搞笑指封面跟靈異照片沒有分別。

點擊下圖看「受害人」的唱片封面P得有幾離譜：

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女歌手樣貌屢被P走

不少女歌手在唱片封面中被P走後，有些只剩下彩色背景，根本都分不清究竟是誰的專輯。除了女歌手遭殃，就連男歌手都唔例外，只要有跟女歌手一同出現在封面都會被P走，例如Lady Gaga在電影《A Star Is Born》的原聲大碟封面中被P走，只剩下Bradley Cooper一個。另外，連Bruno Mars跟Cardi B合唱的歌曲《Please Me》都不能倖免。

消息一出就立即被外國樂迷鬧爆，更有大批人在Twitter上怒轟這個做法非常不尊重女性，亦有人洗板留言寫道：「有冇搞X錯！當女人唔存在？」、「Lady Gaga好似被Thanos化灰一樣！」、「完全接受唔到！」不過亦有網民表示理解，明白網站只是跟隨宗教規矩做事。