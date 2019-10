女歌手伊朗音樂網站「被消失」　Billie Eilish唱片封面變靈異照

儘管現今社會的電視及電影廣播尺度放寬了不少,但總有不少地方,例如東南亞、中東或父權至上的國家,都對網絡上的管制仍然非常嚴謹。就好似早前Netflix原創劇集《Narcos》第4季《Narcos:Mexico》,因為太多色情、吸毒、性愛和暴力畫面,在泰國宣傳時需要將所有有關場面打格仔。日前又再有外國網民發現,伊朗音樂網站Melovaz竟然將所有女歌手全部P走,此舉動惹來大批網民鬧爆!

網站驟眼看跟普通的音樂網站沒有分別。(Melovaz網站截圖)

中東一向是男尊女卑的國家,對女性有嚴格的限制,未經男人批准,女人有很多事都不能做。她們就算在40度的高溫底下,都需要由頭包到落腳,在公眾場合亦不能跟非親屬的男性單獨見面。而這個伊朗音樂網站Melovaz就因為宗教理由,將任何有女歌手的出現的唱片封面都全部P走,「被消失」的包括有Lady Gaga、Beyoncé、Taylor Swift、Nicki Minaj、Ariana Grande、Lizzo、Camila Cabello等,而有部分網民就發現Billie Eilish在其唱片《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》被P走後,更搞笑指封面跟靈異照片沒有分別。

點擊下圖看「受害人」的唱片封面P得有幾離譜:

女歌手樣貌屢被P走

不少女歌手在唱片封面中被P走後,有些只剩下彩色背景,根本都分不清究竟是誰的專輯。除了女歌手遭殃,就連男歌手都唔例外,只要有跟女歌手一同出現在封面都會被P走,例如Lady Gaga在電影《A Star Is Born》的原聲大碟封面中被P走,只剩下Bradley Cooper一個。另外,連Bruno Mars跟Cardi B合唱的歌曲《Please Me》都不能倖免。

消息一出就立即被外國樂迷鬧爆,更有大批人在Twitter上怒轟這個做法非常不尊重女性,亦有人洗板留言寫道:「有冇搞X錯!當女人唔存在?」、「Lady Gaga好似被Thanos化灰一樣!」、「完全接受唔到!」不過亦有網民表示理解,明白網站只是跟隨宗教規矩做事。