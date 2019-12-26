【多圖慎入】8cm巨型曱甴臨盆難產　俄獸醫動手術救回媽媽一命

許多人對俗稱「曱甴」的蟑螂避之唯恐不及，體型愈大讓人愈害怕，但國外有網友養了一隻母蟑螂，十分疼惜牠。這隻蟑螂有幸覓尋到真愛並懷孕，近日卻在臨盆之際碰到併發症，尾端夾著土黃色卵鞘無法縮回體內，主人立即將牠送到獸醫院，在院方搶救下才保住一命。

【慎入】獸醫院拍下了搶救蟑螂媽媽的手術全過程（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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根據俄羅斯衛星通訊社報道，學名為「秘魯巨人蟑螂」（Archimandrita tesselata）的雌性蟑螂，在懷孕時，尾端會出現能夠保護蟲卵的卵鞘，這期間卵鞘甚至會縮回體內，讓蟲卵充分吸收母體養分，等到蟲卵即將孵化，卵鞘才會脫落。

但不是每隻母蟑螂都那麼幸運，近日一隻8cm長的母蟑螂，臨盆之際碰上併發症，卵鞘一直掛在屁股尾端，無法縮回體內，面臨感染風險，主人為了救心愛的寵物，連忙送到當地的獸醫院急救，經由獸醫判斷，必須為牠進行手術。

獸醫院於21日進行這場「急救蟑螂」的驚險手術，過程用掉3瓶止痛藥，甚至為蟑螂媽媽特製了專屬的「氧氣罩」，讓孕婦在手術期間能舒適一些，最後獸醫順利剪掉卵繭上的卵鞘，保住蟑螂媽媽一命。

獸醫院也將整個手術過程錄下來，上傳到網路上與網友分享。獸醫也坦言，醫院從來沒有遇過這麼小的病人，他們第一次為蟑螂動手術。

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