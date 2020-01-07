【口罩攻略】消委會認證3款最強平靚正推介！網購及6大須知

武漢肺炎疫情持續，本港近日不斷出現懷疑個案，一時間人心惶惶，搶購口罩保平安。不過市面上口罩種類眾多，究竟哪個口罩保護能力最好呢？消委會之前就做了口罩防護測試，發現3款口罩細菌過濾效率全部高於99.9%，即幾乎百分百，另推薦了4款平靚正口罩，大家購買口罩前，不妨參考一下。

消委會之前從醫療用品店、藥房、家品店、便利店、超級市場、百貨公司、化妝品店搜集了29款口罩樣本，每個口罩售價0.25元至36元。消委會測試了它們的細菌過濾效率、顆粒過濾效率等，款式如下：

+ 25 + 24 + 23

3款細菌過濾效率近百分百

測試結果顯示，大部份型號細菌過濾效率都高於95%，整體表現良好。其中3款口罩細菌過濾效率更高於99.9%，型號如下：（點小圖放大看）

另有兩款被消委會點名細菌過濾效率較低，分別是以下兩款：（點小圖放大看）

大部份顆粒過濾效率高於95%

消委會測試結果顯示，除了一款顆粒過濾效率只得較低的38.6%，其餘樣本顆粒過濾效率都高於95%。但有一款口罩聲稱具有超過99%顆粒過濾效率，惟結果顯示效能較聲稱低：（點小圖放大看）

消委會推薦平靚正之選

消委會指出，細菌過濾效率在95%或以上的口罩，已可為一般社區用途提供合理保護，如考慮價格廉宜而過濾效率優良型號，以下4款平均每個售價僅1元，是不錯選擇：（點小圖放大看）

如考慮具備醫用外科口罩標準聲稱的型號，以下4款每個約售2元至2.7元，仍屬可負擔選擇：（點小圖放大看）

口罩款式眾多，不能盡錄，但其實消委會設立了「精明消費香港遊」網站，可查詢各款測試口罩的評分、價錢及產地等，方法如下：（點小圖放大看）

精明消費香港遊網頁：按此

知多些：佩戴口罩6大注意點

除了選用保護能力較強的口罩，佩戴及使用時也有多個注意位，忽視隨時得物無所用！以下6點大家記得留意了：