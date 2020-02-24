【武漢肺炎】口罩送上門　追蹤隔離零漏網　新加坡的完美防疫示範

鑒於2003年沙士（SARS）疫情的慘痛經驗，新加坡政府此次對新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情祭出嚴格防疫政策，包括頒布中國內地客旅遊禁令，積極追蹤確診病患活動史和其密切接觸者，並要求去過中國內地的勞工隔離14天。專家指出，新加坡防疫有其獨特性，包括國土小容易追蹤，政府財力雄厚且控制力強，因此別的國家難以複製新加坡的防疫策略。

路透社報道，51歲美國籍女子金珍熙（音譯）剛搬到新加坡社區大樓後不久，疫情就爆發，她得知同社區有一宗確診病例後隔天，一名氣度不凡的男子登門拜訪，詢問她家人的身體狀況，給了一些醫療用口罩，並向她保證政府全盤掌握疫情。金珍熙後來才知道，男子是政府高階官員。

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動用警方、監視器 追蹤隔離數千人

金珍熙的經驗突顯新加坡採取一絲不苟的方法對抗疫情，贏得國際讚譽，包括動用警方調查人員和監視器追蹤並隔離2500多人。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞說：「新加坡防疫仔細，毫無漏網之魚。」

國土不大 政府財力雄厚且控制力強

然而，專家表示，新加坡國土不大、財力雄厚且政府控制力強，其他國家要複製新加坡的防疫策略並不容易。美國明尼蘇達大學傳染病學家奧斯特荷姆表示：「若連新加坡都無法控制疫情，那我不認為有任何國家能做到。」

為何病例多？ 因追蹤接觸者能力強

新加坡人口570萬，至23日有89宗新冠肺炎確診病例，是除了中國大陸以外感染人數第4多的國家，僅次於日本、韓國和意大利。但專家表示，新加坡病例多，原因之一是新加坡監測疾病的能力比較高。哈佛大學傳染病動態研究中心估計，由於新加坡監測疾病和追蹤接觸者的能力比較強，該國病例數目會是其他國家的3倍。

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國土大小也有關係，新加坡面積不到大陸武漢的十分之一，人口約為武漢的一半，這使疫情較容易控制。

新加坡自1965年獨立以來就是一黨獨大國家，對出入境嚴密控管，並立下嚴格法律管制潛在的病毒傳播者。新加坡上月底出現第1宗新冠肺炎確診病例時，政府立刻組織一支140人的團隊，負責詢問病人活動史，找出曾與病患密切接觸者並加以隔離。密切接觸的定義是和確診病患距離2公尺內並共處30分鐘以上的人。

監視器畫面 追查病患到過哪些地方

衛生部官員表示，找到這些密切接觸者的方式包括要求航空公司交出乘客名單、從監視器畫面追查病患到過哪些地方，並請警方協助搜查。新加坡國立大學政治學教授莊嘉穎（音譯）表示：「新加坡民眾普遍能接受政府這種侵犯私隱的要求，因此有助於追蹤疫情。」

隔離14天 未遵守勞工僱主都要罰

隱瞞疫情和提供不正確的資訊給官員是違法的。此外，違反隔離命令的民眾可處以最高1萬新加坡元的罰金（約5.5萬港元），或最高6個月監禁，甚至可能同時遭受這2種刑罰。當局也規定最近去過大陸的外籍勞工必須隔離14天，當局每天電話訪問和突擊檢查共1000多次，確保他們遵守規定，違者吊銷工作證，他們的僱主也會失去僱用外國人的權利。

政府WhatsApp 提供訊息和闢謠

新加坡政府透過WhatsApp群組發布資訊，有近40萬民眾訂閱，每天收到最新疫情訊息、防疫建議和闢謠通報。

果決應對 源於SARS曾釀30人死亡

新加坡果決的應對措施一定程度上源於2003年的SARS疫情，當年造成超過30人死亡，是中國以外死亡人數最多的國家之一。新加坡也是本月上旬率先對內地客頒布旅行禁令的國家之一，這對身為全球交通樞紐的星國造成沉重經濟損失，因為中國是新加坡最大貿易夥伴及遊客來源。

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總理李顯龍已警告，疫情爆發可能使脆弱的經濟陷入衰退。然而，新加坡財力雄厚。以名義人均國內生產總值來說，新加坡是亞洲最富有的國家，也是全球前十大富國。新加坡17日公布年度預算，其中，防疫和減緩疫情對經濟衝擊的預算就高達45億美元。

仍有失誤 提高疫情警報引發搶購潮

然而，新加坡的應對不免有些失誤。政府表示，2周前提高疫情警報時有些「誤解」，引發民眾恐慌，大肆購買民生必需品如白米、麵條和衛生紙。

高強度防疫 專家：恐無法持續

不過，新加坡高強度的防疫措施可能無法持續，特別是萬一疫情擴散更廣時。WHO旗下「全球傳染病通報反應機制」主席、新加坡流行病專家費舍表示：「我們不能一直取消所有常規手術，也無法一直阻止所有人去度假。最終，將不得不取消一些措施。」

印尼沒有確診？ 哈佛：只是沒診斷出來

相對於新加坡積極想讓防疫滴水不漏，另一個東南亞大國印尼是另一個極端。人口2.8億的印尼，和新加坡一樣是陸客熱門旅遊地點，但印尼至今沒有任何新冠肺炎確診病例，讓專家覺得不可思議。

事實上，美國哈佛大學根據印尼和中國武漢地區人員流動量推估研究指出，印尼應該已有新冠肺炎病例，只是沒有被診斷出來。

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日籍男子 返國確診感染新冠肺炎

日本NHK 22日報道，一名日籍男子2月中旬去印尼旅行，返國後確診感染新冠肺炎。中國安徽省政府本月13日也表示，一名男子1月22日在從武漢搭機到印尼峇里島旅遊，1月28日從峇里島返回上海，2月5日確診。但印尼衛生官員說，這名男子離開峇里島8天後確診，無法確定他是在峇里島感染或返回上海才感染。

印尼衛生部長普蘭多說，印尼政府沒有大意，總統府和相關部會多次就疫情議題召開因應會議，全國醫院也持續通報，但至今疑似感染案例都已排除感染。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】