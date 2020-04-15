【韓國選舉】文在寅抗疫日記：扭轉乾坤的奇跡四十天

未受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響，韓國的國會議員選舉如期在今天（4月15日）舉行。肺炎疫情在韓國爆發之初，青瓦台的即時應對態度受到民間朝野極大質疑。不過，隨後一個多月韓國政府迅速防控，大大紓緩國內疫情，其民望亦隨着抗疫成效顯著而回升。恰好在國會大選前夕，文在寅政府得以形勢大「疫」轉，讓其所屬的共同民主黨重拾氣勢。

我們來回顧一下文在寅如何化險為夷，將差點兒斷送執政黨未來四年國會之路的肺炎疫情，變成得以逢時收割的選舉紅利。

一名韓國選民在進入票站投票前，先接受體溫檢測，做足防疫措施。（美聯社）

疫情轉捩點：新天地教會集體感染

韓國首宗新冠肺炎確診病例出現在1月20日，患者是一名來自武漢的中國籍女子。其後至2月中，韓國不斷出現零星案例，惟確診人數一直受控。

疫情的關鍵轉捩點在於2月18日。第31宗個案、後來被視為「超級傳播者」的61歲大邱市新天地教會女教徒在當天確診。該名女教徒曾出席教會的千人聚會，與多人近距離接觸。衛生部門懷疑新天地教會與多宗病例有關。

2月21日，韓國瞬增48例確診個案，當中46例與大邱市新天地教會有關。此後數天，韓國每天新增確診個案皆達百位數：22日新增142宗；23日新增123宗；24日新增161宗……

聚集眾多信徒的宗教集會，一向被認為是傳播病毒的溫床。（Getty Images）

後來全國各地陸續出現多個集體感染群體，包括首爾市的某客服中心，與之關聯的確診患者多達93人。國內擔心疫情隨時蔓延至首爾都市圈，一發不可收拾。在2月最後的兩星期，韓國疫情幾乎陷入失控狀態。到了2月29日單日增加909例；3月1日單日增加1062例。近百個國家及地區禁止來自韓國的人士入境。

雖然韓國政府早於2月4日已宣布禁止過去14天內到訪中國湖北地區的外國人入境。不過，民間一直批評青瓦台沒有禁止所有來自中國的人士入境。當時中國全境多省皆已出現大量確診個案。文在寅不肯對中國「封關」，致使他飽受批評。

文在寅於2月28日發表的抗疫聯合聲明，依然認為全面禁止中國人入境，「不符實際利益」。如此一來有悖民意，加之國內的確診數字井噴，人人自危，文在寅的民望直線下滑。網民及反對派先後發起聯署，要求文在寅下台，聯署人數竟爾超過100萬人。韓國民調機構Realmeter在2月28日公布的民調顯示，文在寅當時的支持率跌到44.7%，為2019年11月以來最低。

韓國國內疫情最高峰期間，文在寅親自走訪重災區大邱市。（Getty Images）

不讓首爾淪陷

不過，大局始終掌握在有準備的人手裏。

文在寅政府未有因失控的疫情而弄得驚慌失措，反而沉着應戰，藉2015年應付中東呼吸綜合症（MERS）的經驗（當年韓國有38人死於MERS），整合資源，利用高科技協助抗疫，務求迅速減緩傳染速度，以及把疫情範圍封鎖在累積病例數目最多的東南部大邱市及慶尚北道一帶，儘力減低疫症對首爾首都圈的實質衝擊。

截至4月13日，佔全國五分一人口的首爾市之確診人數為610人，僅佔確診總人數的5.8%。至今，首爾市未有作出如歐美國家般嚴厲的封城措施和禁制出行令，民眾仍然可以在城市中自由流動，商店、餐廳等仍可正常營業。

首爾民眾依然可以自由流動，生活基本如常，絕大多數人都已自覺戴上口罩。圖攝於4月9日。（美聯社）

五年前已準備就緒的抗疫武器

因應五年前的血之教訓，韓國政府早在MERS疫情過後，在病毒檢測、遏抑感染規模、醫療資源分配等方面準備一套應付大規模傳染病的防控措施。

首先，韓國部分地方政府自2月26日起，開通了drive-through免下車快速病毒測試，讓乘客安坐車上便可接受病毒檢測，幾小時內便可以得到檢測結果，很快擴大了民間的病毒檢測規模。

韓國政府又在3月5日起禁止口罩出口，並實施身份證限購令，市民需要出示身份證才能購買口罩，每人每周只能購買兩片。

最為歐美國家仰羨的，是韓國的病毒快速檢測系統。韓國是全球新冠病毒檢測規模最大、人數最多的國家之一。截至4月8日，韓國進行了超過48萬次病毒檢測，人均檢測率是美國的數十倍。只要檢測人數夠多、夠快，令許多人在感染後立刻得以隔離並診治，便能有效遏止病毒擴散規模。同時，亦因為韓國的檢測劑盒充足，且配合諸如獨特創新的drive-through檢測站等高科技普及檢測措施，民眾願意主動接受病毒檢測，讓衛生部門能尋找出更多無病徵感染者，減少他們在社區傳播病毒的機會。

惟4月初由於首爾江南區有一娛樂場所職員確診，市政府立刻下令所有娛樂場所暫停營業至本周日（4月19日）。

透過drive-through免下車快速病毒測試，更多民眾願意主動接受病毒檢測。（Getty Images）

死亡率維持在1-2%

同時，韓國政府利用大數據，收集病人及其密切接觸者的行蹤記錄──仔細至相關人士的信用卡記錄、使用公共交通工具的時間及地點等等──進行流行病學追蹤，儘可能阻截所有病毒擴散渠道。這項措施的法律基礎建基於韓國政府在MERS疫情後修改的《傳染病防治法》，修法容許政府能夠在國家應對緊急危機時收集民眾手機號碼、信用卡等個人資料。

結果，從2月最後一個星期的疫情高峰，僅僅經過兩星期，即三月的第二個星期，單日增加確診數字已回落至雙位數。3月14日，韓國單日只增加76宗確診案例。

由於確診病人大都能得到迅速隔離，全國的醫院可以騰空足夠病床數目，讓所有重症病人得到合適診治，從而大大降低當地死亡率。目前韓國的新冠肺炎死亡率大約控制在1至2%。

文在寅通過視像會議與各國領袖會談，交換抗疫經驗。（Getty Images）

韓國政府能夠快速回應疫情，其防控措施廣為國際媒體及政府所稱許。《紐約時報》（The New York Times）甚至報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及瑞典首相勒文（Stefan Löfven）亦曾親自致電文在寅，討教如何抗疫。

文在寅政府利用短短數星期轉危為機，再次取得民眾的肯定。Realmeter在3月26日發布的最新民調顯示，文在寅的支持率再次突破50%，回升至52.5%，更加創下2018年11月以來的最高紀錄。

選民投票時需要戴上一次性即棄手套。（美聯社）

扭轉乾坤的奇跡四十天

從時序來看，由出現第31宗個案的2月18日，直至Realmeter公布最新民調，確認文在寅民望創新高的3月26日期間，可謂文在寅政府成功扭轉乾坤的「奇跡四十天」。

國會大選恰好此刻到來，文在寅的共同民主黨挾着抗疫有功的氣勢，乘勝追擊，新冠肺炎疫情順理成章成為執政黨的選舉紅利。更加值得稱讚的一點，便是青瓦台對於如期舉行的國會選舉之公共衛生問題，依然嚴陣以待。韓國中央選舉委員會規定，每位選民在進會場投票前須在門口量度體溫；排隊時要保持一米以上距離；投票時更要消毒雙手並戴上手套。

這般周到的票站衛生措施，既可完美落實選舉民主的公平公正，實行不取消、不延期，同時亦能加強選民對文在寅政府之執行力的肯定。

當筆觸止於此場國會選舉結果出爐前夕，由文在寅所撰寫的這本抗疫日記，雖然當中不乏驚濤駭浪，也有亮眼的功績。