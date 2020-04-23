全球收入最高的YouTuber是誰？5強竟有兩位小孩　第1名家長一定識

近年來，許多YouTuber憑藉着在網絡世界的活躍，替自己帶來了大把的收入。

統計至今，2019年全球收入前五高的YouTuber是（點圖放大瀏覽）：

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相比2018年的排序，第一名仍是Ryan，Dude Perfect上升一名成為第二名，而Jeffree持平維持在第五名。在2019年跌出前五名的分別是遊戲玩家Daniel Middleton及Jake Paul。

第一名、Ryan Kaji（2019年收入約2,600萬美元）

本名Ryan Guan，出身於美國德州，它的頻道Ryan's World，目前有將近2,500萬個訂閱者，起初以萊恩「開箱」並試玩玩具的影片居多，現今也提供教學相關的影片，例如科學實驗等。除了YouTube的內容之外，他自己也有一個節目在尼可兒童頻道及美國網路影視節目Hulu上播出。

Ryan Kaji（（Youtube／Ryan's World）

第二名、Dude Perfect（2019年收入約2,000萬美元）

這個頻道至今已滿十年，由五位好友 Twins Coby, Cory Cotton, Garret Hilbert, Cody Jones和Tyler Toney所成立，Dude Perfect在影片中，嘗試許多不可能的技巧，例如從直升機或建築頂樓把籃球往下投入籃框等。

另外，Dude Perfect為人所知的事情像是，他們曾打破許多健力士世界紀錄，在《Bubble Wrap Battle》及《World's Longest LEGO Walk》這兩支影片徹底打開了他們的知名度。

Dude Perfect（Youtube／Dude Perfect）

第三名、Anastasia Radzinskaya（2019年收入約1,800萬美元）

接下來這位是福布斯榜單中最年輕的首次入圍者，本名為Anastasia Radzinskaya的俄國YouTuber，在YouTuber上較常見的名字是Nastya或Stacy，比起其他YouTuber較為不同的地方是她的影片會被翻譯不同的語言，讓不同國家的人觀看。

起初是因為她的雙親上傳了Anastasia被診斷出腦性麻痺（cerebral palsy）開始而為人熟知，目前頻道上的影片則是以她和她的雙親生活為主。

Anastasia Radzinskaya（Youtube／Like Nastya ）

第四名、Rhett and Link（2019年收入約1,750萬美元）

Rhett and Link是由Rhett McLaughlin和Link Neal組成的美國喜劇二人組，原先都是工程師的他們決定辭去工作，轉而投入製作喜劇影片。

他們自稱是「 Internetainers」，為「網路（Internet）及娛樂者（entertainer）」的組字，以創作和主持YouTube系列電視劇《Good Mythical Morning》而聞名，另外喜劇歌曲亦為人所熟知。

Rhett and Link（Youtube／Rhett & Link）

第五名、Jeffree Star（2019年收入約1,700萬美元）

Jeffree Star，目前是美國一名網絡紅人、化妝師、商人及變裝搖滾歌手，他應該算是跨界跟將事業延伸最好的典範。以YouTube上發布美妝影片起家，接著推出自己的美妝品牌「Jeffree Star Cosmetics」。

在Jeffree Star的前一個家，他建造了一個粉紅色的地窖衣櫃，這裏面放了他所有的設計師名牌衣服、鞋子、飾品、柏金包，而這個消息相信大家多少都有耳聞。

Jeffree Star（Youtube／jeffreestar）

雖然銀光幕前的YouTuber們看似光鮮亮麗，但實則需要背負巨大的壓力及輿論，定位常被界定為素人及明星藝人之間的YouTuber們，其實也面臨到許多的困境，不管是業配比重的拿捏、生涯規劃、公關議題、私生活等議題，都是在高薪背後之下所需要承擔的風險。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Yo Chen，原文：Youtuber｜2020年前全球收入前五高的Youtuber是誰？】