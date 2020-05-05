醫護人員挑戰「黑人抬棺舞」　竟抬「新冠肺炎屍袋」放抖音惹眾怒

非洲加納的「黑人抬棺舞」紅遍全世界，成為許多網友模仿和惡搞的素材，而抖音上一則醫護人員跟着「抬棺」的影片卻引發軒然大波。網友們痛批拿屍體和新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）來製造幽默「非常愚蠢」，而該抖音帳號也因為大量負評而關閉。

該影片在3月底有網友在社交網站Twitter上轉發後引起大量關注。影片中，六名男女身穿醫護人員衣服，在看似醫院的場景中，抬着狀似屍袋的東西，跟着音樂強烈的節奏大跳「抬棺舞」，屍袋的腳邊還貼着「covid-19」（點圖放大瀏覽）：

+ 3 + 2

雖然影片只有短短10秒左右，但歡樂的氣氛和醫院場景形成強烈對比。在全球因疫情死亡人數超過25萬的當下，這樣戲謔的拍攝手法可能因此引起許多網友的不滿情緒。

原本發布這支影片的抖音帳號「JoedMarieLaboyDes」目前已經關閉，但有網友指出，該醫生來自波多黎各聖胡安的一間醫院。且帳號裏還有許多在醫院裏跳舞的影片，應是一名在醫院工作的長期創作者。

該Twitter上的發文已經有4500個轉推和13200個讚，有網友說「我在醫療體系20年，從沒看過這麼不專業和不尊重人的行為，這是真的嗎？」、「人們因為這個疾病而死，一點也不好笑」、「真噁心」；也有人認為「抖音上的影片原本就是這種風格」、「醫護人員在生理和心理上也都需要休息，不可能總是嚴肅認真面對每件事」、「大部分醫院現場並不會這樣」。

【相關圖輯】黑人抬棺meme爆紅 加納勁歌熱舞送別亡者 原是非洲少年創業故事（點圖放大瀏覽）：

+ 4 + 3 + 2

【相關圖輯】做運動兼增進與父母關係 疫情下大受歡迎的「Blinding Lights Challenge」（點圖放大瀏覽）：

+ 9 + 8 + 7

延伸閱讀：

居民驚見老虎閒晃 武裝警到場傻眼：只是雕塑品

74歲婆婆40年喝15萬罐可樂 聲稱能醫百病

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】