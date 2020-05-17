華為台積電和富士康3大電子企業的情況　揭中美貿易或進入新時代

中美貿易戰延續的磨擦，隨新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的疫情逐步增加。在過去周末的一天內，電子業界先後公布了3個消息：台積電赴美設廠、美國宣布進一步收緊對華為限制、鴻海2020年第一季度純利大降近九成。這一連串的事件，都在影響着今後中美，以至台灣在兩國間的關係。

台積電赴美設廠：台積電宣布在美國設立新廠房，圖攝於2018年8月，台積電總部門外。（Reuters）

美國商務部在5月15日宣布，即日起收緊美國企業對外供應產品的限制，規定使用美國技術或設計的半導體晶片出口給華為時，必須取得美國政府的許可，規定包括美國以外的晶片生產商。

在同一天，台積電宣布將投資約120億美元於美國亞利桑那州設廠。台積電是全球最大晶圓代工製造商之一，亦是擁有最先進技術的製造商，其代工晶片包括現今幾乎所有電腦及手機晶片產品，包括英特爾（Intel）、AMD、高通（Qualcomm）等。

另一間台灣大型晶圓代工製造商，鴻海集團的富士康同日發表財務報告，指受新冠肺炎疫情打擊下，純利由上季的6.6億美元，急跌至6,960萬美元，大降近九成。

台積電赴美設廠：富士康在疫情爆發時一度全面停工，嚴重影響工廠生產。圖攝於2月22日，太原市富士康工場前。（Reuters）

富士康前景不明朗不只有疫情

富士康的盈利大跌是可預見的，早在3月疫情爆發期間，富士康在中國的廠房被迫關閉，當時董事長劉揚偉已表示難以估計疫情對全年盈利影響。在15日發表財務報告後，劉揚偉亦稱短期內景氣「能見度有限」，無法給下半年營運展望作出判斷。

富士康作為全球最大晶片生產商之一，盈利大跌說明疫情對電子消費市場的衝擊多大。但即使疫情過去市場亦充滿不確定性，中美貿易磨擦的軸心之一落在高科技的晶片上，在2019年6月富士康便傳出正準備從中國撤出部分蘋果生產線。雖然富士康澄清僅屬謠言，但在中美磨擦進一步加深下，依賴中國工場生產晶片的富士康前景並不樂觀。

在美國商務部宣布限制華為的新措施後，中國《環球時報》便指出，中方將強力反擊，包括限制或調查高通、思科（Cisco）、蘋果等企業，作為代工的富士康將無可避免捲入紛爭。

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台積電赴美的政治意義

台積電赴美設廠決定，被視為是避免成為中美磨擦被犧牲的棋子。但除了商業上的決定，政治上的象徵意義同樣巨大：台灣晶片製造商在中美之爭中，投向美國一方，協助美國經濟脫離中國的選擇。

當然台積電在華盛頓州已有一座晶圓工廠，亞利桑那州的是第二間，同時即使新廠房在2024年投產，所佔全球產量仍然十分有限。而外界亦相信台積電會取得美國批准，繼續向華為提供晶片。

不過，在疫情成為中美矛盾重心的今天，台灣正從中取得政治上的優勢，包括對外宣洩其正遭中國打壓的不滿，及試圖加入世衛組織等。讓台積電赴美設廠決定，增加不少政治色彩。在過去周末的一天內，電子業界發生的大事中，正揭示着台灣與中美兩國角力的走向。