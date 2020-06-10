【美國示威】哥倫布雕像遭推落湖內　示威者：你不會有人懷念

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日遭警員暴力執法後死亡，觸發全球各地掀起反對種族歧視的示威，但一些已故名人也捲入風波，他們成為示威者就種族問題表達不滿的目標，這些名人的雕像遭到破壞，最新目標包括在1492年發現美洲新大陸的航海家哥倫布（Christopher Columbus）。

6月9日在美國維珍尼亞州里士滿市（Richmond）的伯德公園（Byrd Park）內，哥倫布雕像成為部分示威者破壞的目標。

雕像遭潑上紅色油漆，基座噴上「哥倫布代表種族滅絕」的字句。示威者隨後用繩索將雕像拉倒，之後縱火並將雕像扔進湖中。示威者還在岸邊留下墓碑的圖畫，並寫上「你不會有人懷念」（You will not be missed）。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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哥倫布的爭議

美國部分民眾一直對哥倫布感到不滿，認為他當年在西班牙的支持下，發現美洲新大陸，但船隊登陸時與印第安人衝突，殺害大量原住民。

紐約在2017年曾出現哥倫布雕像的存廢爭議。俄亥俄州辛辛那提市（Cincinnati）市議會，更在2018年10月3日剛通過議案，將10月8日的「哥倫布日」（Columbus Day）改名為「原住民日」（Indigenous Peoples' Day）。

↓↓↓英國倫敦6月7日的示威中，已故首相邱吉爾塑像被破壞：

已故名人失去光環

在美國及歐洲多地的示威活動中，不少名人雕像都被破壞，當中包括英國已故首相邱吉爾（Winston Churchill）、17世紀英國奴隸商人科爾斯頓（Edward Colston），以及美國內戰期間南方邦聯將領羅伯特・李將軍（Robert E. Lee）。

過去美國人都視李將軍為有骨氣的英雄，但是近年愈來愈多聲音批評他代表白人至上主義、沒有積極反對黑奴制度等。