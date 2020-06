【美國示威】哥倫布雕像遭推落湖內　示威者：你不會有人懷念

美國非裔男子弗洛伊德(George Floyd)5月25日遭警員暴力執法後死亡,觸發全球各地掀起反對種族歧視的示威,但一些已故名人也捲入風波,他們成為示威者就種族問題表達不滿的目標,這些名人的雕像遭到破壞,最新目標包括在1492年發現美洲新大陸的航海家哥倫布(Christopher Columbus)。

6月9日在美國維珍尼亞州里士滿市(Richmond)的伯德公園(Byrd Park)內,哥倫布雕像成為部分示威者破壞的目標。

雕像遭潑上紅色油漆,基座噴上「哥倫布代表種族滅絕」的字句。示威者隨後用繩索將雕像拉倒,之後縱火並將雕像扔進湖中。示威者還在岸邊留下墓碑的圖畫,並寫上「你不會有人懷念」(You will not be missed)。

哥倫布的爭議

美國部分民眾一直對哥倫布感到不滿,認為他當年在西班牙的支持下,發現美洲新大陸,但船隊登陸時與印第安人衝突,殺害大量原住民。

紐約在2017年曾出現哥倫布雕像的存廢爭議。俄亥俄州辛辛那提市(Cincinnati)市議會,更在2018年10月3日剛通過議案,將10月8日的「哥倫布日」(Columbus Day)改名為「原住民日」(Indigenous Peoples' Day)。

已故名人失去光環

在美國及歐洲多地的示威活動中,不少名人雕像都被破壞,當中包括英國已故首相邱吉爾(Winston Churchill)、17世紀英國奴隸商人科爾斯頓(Edward Colston),以及美國內戰期間南方邦聯將領羅伯特・李將軍(Robert E. Lee)。

過去美國人都視李將軍為有骨氣的英雄,但是近年愈來愈多聲音批評他代表白人至上主義、沒有積極反對黑奴制度等。