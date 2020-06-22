14歲華裔靚仔小廚神憑拉麵征服美國　招牌材料竟是麻婆豆腐加臘腸

只要你有夢想，並拼盡全力去向它靠近，那便沒有什麼可以成為你的阻礙。包括年齡。華裔少年Josh Reisner，在他14歲的時候就已經成為了世界知名的「廚神」。他手下做出的拉麵，享譽整個紐約皇后區。這張稚嫩的臉龐，卻常常帶著一份超越年齡的淡定神色。這份自信或許來源於他那越來越清晰的夢想。

Josh十歲那年便躋身《Masterchef Junior》（小廚神）節目的前八強，這讓他一夜爆紅。但是「成名」給他的生活帶來的變化卻沒有人們想像的那麼大。因為Josh明確地知道自己的目標是什麼，而他做的所有努力、獲得的所有成就，都是在向自己的夢想更進一步。他對自己的要求就是「創造出與眾不同的拉麵」。

他做的拉麵不僅面本身十分勁道有嚼勁，湯汁的味道也是十分有創意。他最經典的一款拉麵融合了日本拉麵和中式美味：他用海鮮醬代替了拉麵一貫而來的麵豉底料，再將拉麵裡的豬肉片換成鹹中帶甜的廣式臘腸；最後再在拉麵上鋪上一層麻婆豆腐。這種中式拉麵讓許多人都不禁為之驚豔。

除此之外他的拉麵種類也十分繁多。他常常把自己喜愛的美食元素添加進去，很多人可能會覺得這就像小孩子過家家一樣，但是等到他們真的嘗過之後，卻無不誇一聲「美味」。這些食材看似隨意地搭配在一起，但是卻都是Josh多次嘗試的結果。

俊俏外表同樣惹人愛 點圖看看Josh的照片及職業級廚藝：

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許多人會好奇，14歲，一個還在探索世界的年紀，Josh究竟為何會對「拉麵」如此地情有獨鍾。這一切的起因還得從Josh的父母開始說起。

Josh的父母曾經是大學同學，兩人之間可謂是志趣相投，；其中有一個相同的愛好便是：品嚐美食。從交往時期開始，他們便到處尋找美味的餐廳，等到Josh出生後，他們便帶着Josh一起去吃。從法料吃到中餐，再從中餐吃到日料……這一家人可謂是把目所能及的美食都吃了個遍。正因如此，Josh從小就有了不凡的美食品鑑能力。

這天，一家人正在炎熱的日本札幌度過悠閒的假期。他們來到了一家拉麵店，Josh點了一份基礎的味增拉麵，就着屋內涼爽的空調風就大口大口地吃起來了。這家店的拉麵十分正宗，味道濃厚，面條筋道。Josh被驚豔得吃得停不下來。「這絕對是我吃過的最美味的食物之一！」之後，在日本停留的三個星期裏，Josh一共吃了30多碗拉麵。

經過這個假期，回到美國後Josh開始自己研究做拉麵。並進入了日裔主廚Keizo的拉麵館做幫廚。有了老師指導之後，Josh的廚藝日益精進，衝着他的手藝來面點的客人也愈來愈多。聽到客人們對自己的肯定評價，Josh也開始變得愈來愈有自信，對成為一個真正的廚師的夢想也更加堅定。他印製了自己的名片，還開始更新IG；他IG上的粉絲已經達到了近10萬。

他早早地便在腦子裏規劃好了今後自己將擁有的料理店的樣子。而如今的他正一步步像自己的夢想靠近，腳步踏實而堅定。Josh的父母對於兒子的夢想也是盡一切能力支持。他們從不覺得兒子年紀小，一切便只是不切實際的「過家家」（編按：即是香港小孩玩的扮演遊戲「煮飯仔」）。看着兒子不斷的進步，他們心裏只有驕傲和欣慰。夢想從來都不受年齡的限制，要相信「唸唸不忘必有迴響」，你的付出總會帶給你驚喜。少年，未來可期！

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