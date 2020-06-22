韓國「女排甜心」出身運動世家　笑容甜美外貌身材不輸明星

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新冠肺炎使全球運動賽事大停擺，不少球迷只能找出過往比賽影片重溫快樂，韓國女排19號球員李多英也因此再度因清麗美貌與高超球技，成為球迷間熱議焦點，身高近180公分的她，被稱作韓國最正排球女將，一頭飄逸長髮加上精緻五官，還有一雙可比女團的纖長美腿，每每上場都是鎂光燈追逐焦點，讓網友直呼「戀愛了」。

在運動場上李多英的英姿（按圖瀏覽）↓↓↓

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李多英現年23歲，身高179公分，本身就來自運動家庭，父親為前鏈球名將李周烔，母親是前奧運國手金慶熙，雙胞胎姊姊李在英則與她同在韓國女排國家隊，兩姊妹在場上默契絕佳，經常互相配合直取勝利。

精緻的五官、甜美微笑配上白皙修長美腿，不輸女團的外貌與身材，也讓李多英被視為韓國女排漂亮寶貝，她也時常在社群軟體上與粉絲分享美照及生活近況，在IG上有超過20萬粉絲追蹤，脫下運動服展現出與球場上不同的鄰家女孩魅力，不管是氣質或是陽光的形象都擄獲不少粉絲。

脫下運動服的李多英，另有一番魅力（按圖瀏覽）↓↓↓

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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