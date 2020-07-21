英國偵測到巨型烏雲竟是「飛蟻大軍」　民眾Twitter分享駭人景象

近日北半球天氣炎熱，全球各地都出現零星的「蟲蟲危機」，幾個月前在非洲還因為蝗災而面臨糧食危機，然而近日在英國竟出現「飛蟻軍團」，起初還一度被誤認為是「降雨」，直到當地居民開始用「＃flyingants」在社群媒體上發布後，氣象局才得知原來是「飛蟻軍團」入侵。

根據CTV NEWS報道，英國氣象局日前表示，氣象雷達偵測到整個倫敦和英格蘭東南部有高達50英里（約80公里）寬的雲雨，但衛星圖像卻顯示當地雲層不足，並不會引發降雨，加上當時天氣是大晴天，相當乾燥，於是氣象局就懷疑那些「雲層」應該是昆蟲，因為他們的顆粒看起來不像雨滴，寬度也跟蟲子沒兩樣。

隨後當地居民開始在社群媒體上用「＃flyingants」和「＃flyingantday」的相關標籤發布有關蟻群的消息，氣象局的推測才被證實，然而當時東部地區的雷達卻沒有偵測到有昆蟲大軍飛過上空。

It's not raining in London, Kent or Sussex, but our radar says otherwise...



The radar is actually picking up a swarm of #flyingants across the southeast



During the summer ants can take to the skies in a mass emergence usually on warm, humid and windless days #flyingantday pic.twitter.com/aMF6RxR943 — Met Office (@metoffice) July 17, 2020

飛蟻大軍「殺到」 民眾Twitter分享照片（點圖放大瀏覽）：

+ 12 + 11 + 10

報道中也提到，事實上飛蟻已成為夏季的傳統，每年更有所謂的「飛行螞蟻日」，因為當雄性飛蟻跟着年輕蟻后離開巢穴並開始繁殖新的群體時，就會發生這樣的現象，牠們開始遷移到新的巢穴時，就會像烏雲一樣佈滿整個天空。

英國皇家生物學學會（RSB）指出，飛蟻喜歡在溫暖、潮濕、無風的日子出現，因此天氣也必須「恰到好處」，才能讓成群的飛蟻同時起飛。

雖然這些飛蟻看起來很可怕，但對環境卻是相當有幫助，對人們也沒有害處，皇家生物學會也說明，飛蟻能改善土壤肥力，使土壤能保持更多水，並成為鳥類及掠食者的食物。

【相關圖輯】飛蟻出沒注意！ 滅蟲專家：飛入屋或釀白蟻災難 靠三法寶殲滅（按圖放大）：

+ 12 + 11 + 10

【相關圖輯】夏天喇！屋企用趟窗成日有蚊飛入屋 日媒教紗窗終極防蚊法（按圖放大）：

+ 9 + 8 + 7

延伸閱讀：

4任男友分手後全離奇死亡 她崩潰嘆：我是不祥之人？

哭笑不得！夫妻避孕戴套仍懷上 原來是家貓搗蛋「闖大禍」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】