《安雅與魔女》改用3DCG是宮崎駿屈服？　吉卜力創作初心從不在2D

2020年對全球影迷來說，多半是難熬的一年，在疫情的影響下，全球電影行業現狀慘不忍睹，尤其是被視為電影節桂冠的康城影展也被停辦。幾乎所有線下影院都難避免近半年的「關門大吉」，這讓線上影片流媒體脫穎而出，趁勢推出不少作品。就在前不久，日本吉卜力動畫工作室宣布，由宮崎吾朗導演，宮崎駿負責企策的全新長篇動畫《安雅與魔女》將會在今年冬季和觀眾們見面。

這部電影將摒棄了以往宮崎駿動畫在院線上映的模式，而是以在日本網絡影片平台NHK頻道和觀眾們見面。它被選為第73屆康城國際電影節動畫長片候選，這也是本屆電影節唯一入選的日本動畫電影。

宮崎駿首嘗3D動畫

《安雅與魔女》電影改編自英國奇幻文學作家戴安娜・溫・瓊斯在2011年撰寫的兒童繪本小說《Earwig and the Witch》，大家可能對她不熟悉，但說到《哈爾的移動城堡》多半不陌生。

同樣是改編自她的另一本小說，該片講的是一個不知道自己身世的少女和詭異邪惡的魔女共同生活的奇妙故事。該作最震撼的點在於畫風與以往截然不同，完全逆於吉卜力的傳統手繪風格：這部新作將會以3DCG的形式進行呈現！

主角就是個兩辮沖天眉型特別的小女孩，看慣了宮崎駿手繪的女主，這樣畫風的小女孩一時之間還真有點看不慣。

完全違反宮崎駿風格？點圖放大瀏覽《安雅與魔女》劇照：

+ 3 + 2

就這次所曝光的畫面圖的畫風來看，3DCG的效果十分明顯，但是細心一看還是可以發現，雖然這次採用的了3DCG的技術，但並沒有一味地跟風，而是保有了吉卜力工作室的特有風格。

細品這部作品的3D材質，可以發現這部的畫風並非一味的使用當下比較流行的注重特效和寫實的亮面風，材質反而是相對注重質感和鈍感的啞光，而且不管是從人物氣質還是畫風特點，都能看出吉卜力工作室雖碰3D卻不忘初心。

但是依然有很多網友對此並不看好，紛紛表示連宮崎駿都開始碰3D動畫了，青春結束。但清單君想表示諸位大可不必這麼沮喪，隨清單君回味一下宮崎駿老爺子的這半生，可能你對此事能有更好的理解……（點圖放大繼續閱讀）：

+ 22 + 21 + 20

但現在看來，老爺子明顯食言了，除了即將在今年冬季播出的《安雅與魔女》以外還有據說已經創作了四年、進度在20%左右的預計三年內完成的《你想活出怎樣的人生》。

畢竟老爺子對於生活是這麼認為對的，而動畫電影是宮崎駿一生願意為之奉獻的事業，好作品在精不在多，等到時候再國內上映你會不會去支持一下呢？總而言之跟清單君一起期待吧！

吉卜力工作室21部經典作品全數登陸Netflix！仲有廿多種字幕配音（點擊睇陣容）↓↓↓

+ 17 + 16 + 15

【本文獲「設計清單」授權轉載，微信公眾號：sucai2050】