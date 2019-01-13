宮崎駿筆下六位不遜於男生的女主角：千尋勇救白龍丶琪琪獨立堅毅

有人說，每個人的一生中，一定會看過一部日本動畫大師宮崎駿的作品。他那獨有的寫實、生動的畫風，還有那一段段深入人心、發人省思的故事，每每勾起了那些在我們心底「最真誠的聲音」。

編輯記得，小時候只要宮崎駿的電影上映，便會央求著家人一起去戲院觀賞，每一次都被女主角的勇敢和毅力感動。

這幾年，再次看到這些電影時，體悟到宮崎駿所蘊藏的涵意：「女人的亦剛亦柔，不全然是天生的勇氣，反倒是心底那股最深厚的愛。」讓我們一起來看這 6 部動畫中的女主角，如何在堅強中表現屬於自我的愛吧！

次看到這些電影時，體悟到宮崎駿所蘊藏的涵意：「女人的亦剛亦柔，不全然是天生的勇氣，反倒是心底那股最深厚的愛。」（《千與千尋》劇照）

1．《風之谷》：娜烏西卡

這部動畫深度十足，當時上映時，就連許多電影工作人員，都不太能明白宮崎駿想要表達的涵意。宮崎駿在受訪時曾經說過「《風之谷》主要是在闡述人類與地球的未來毀滅，但重點並不是在說戰爭，而是希望我們能重視人類和大自然的因果和依存關係。」女主角娜烏西卡是「風之谷」王國的公主，她對大自然的態度是十分敬畏的，且明白人類從前對大自然造成的傷害而引起了這一連串的反撲。她可以勇敢地為人民戰鬥，也可以曲弓於膝地向王蟲群們低頭，最後她捨身救人民而被王蟲攻擊，後來起死回身在金色王蟲的鬚墊上起舞，搭配著美妙的音樂，可謂是最經典的一幕畫面；娜烏西卡對萬物之靈的宏觀態度，還有勇於保護村民的舉動，正是源自於她本質中對人、對自然、對世界的尊敬與愛啊！

▼▼▼「風之谷」的公主娜烏西卡傳承了億萬年來人類和自然相處的本能，卻成為人類文明逼害的對象，按下圖看看勇敢地為大自然而戰的娜烏西卡：

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2．《幽靈公主》：珊珊

編輯依稀記得，小時候在電影院看到《幽靈公主》女主角珊珊現身時嚇了好大一跳，因為她實在是和一般人心目中「公主」的形象差太多了。雖然有著人類的外表，卻有著野獸般的行為：獵殺、啃食、咆哮…。不過，珊珊其實只是想要守護好森林，就跟人類想要捍衛自己的家園一樣，時常在山犬和人類身分中抗衡的她，最後仍舊直率地對男主角飛鳥說出：

我喜歡你，但是我還是沒有辦法原諒人類破壞森林。 珊珊

善惡分明、敢愛敢恨的珊珊，不為因為自己實為人類的身分或對飛鳥的情意而忽視自己的心，那般愛與恨間的拉扯，同樣扣人心弦。

▼▼▼珊珊在電影中的形象有別於一般人心目中的「公主」，按下圖看看敢愛敢恨的珊珊：

3．《天空之城》：茜黛

大家還記得《天空之城》中女主角希達和男主角栢斯那兩小無猜、簡單又純粹的「小愛情」嗎？編輯印象最深刻的，是兩個人在飛船上時，夜晚到上方的「眺望台」站崗，兩人互相訴說心事的話語，一句句藉由廣播傳到船上每個人的耳朵中，那份來自對彼此最堅定的信賴，自然感動了不少人。茜黛雖然看似柔弱，但在面對惡勢力的威脅時，卻表現出勇敢、自信的樣貌，為了拯救栢斯，不惜讓壞人麥瑞勤用手槍打斷了兩條辮子，茜黛當時堅定的表情，讓人久久無法忘懷。

▼▼▼深愛栢斯的茜黛為了拯救他而表現出勇敢、自信的樣貌，按下圖看看她的那份堅定：

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4．《千與千尋》：千尋

即使已經過了 10 幾年，《千與千尋》的魅力依舊不減，每次電影台重播時還是會停下來看。看似普通的少女千尋，在一次和爸媽的旅途中，意外進入了魔法的世界裡，並與從前有過一面之緣的男主角白龍再次相遇，展開一段充滿愛與淚水的故事。即使千尋的「室友」小玲常常說她笨手笨腳的，但千尋總在每次遇見困難的時候「化危機為轉機」，漸漸讓大家刮目相看。記得有次她為了救偷竊印章而身負重傷的白龍時，完全不怕兇狠的白龍和滿地的鮮血，勇敢地將河神給的「丸子」塞入白龍尖銳的口中時，那種單純的勇氣，以及一心一意想要拯救對方的心意，更令人感受到千尋柔弱外表下的堅強。

▼▼▼意外闖進異世界的千尋以她「單純的勇氣」化解危機，按下圖看看她柔弱外表下的堅強​：

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5．《夢幻街少女》：月島雯

跳脫了沉重、憂傷的主題之後，來看看比較生活化的《夢幻街少女》吧！以夢想為主題，平凡的少女月島雯遇見到想要成為製琴師的男主角天澤聖司，兩人從冤家路窄到對彼此有好感，努力為了對方成為更好的人。月島雯看起來雖然和一般的女孩沒兩樣，但她在男主角休學出國學製琴時，將自己擺在心裡已久的夢想拿出來檢視，努力嘗試創作出一本奇幻的小說，這對她來說，同樣也是接近夢想的一大步。為了心儀之人勇於挑戰自己，嘗試從來沒有做過的事情，那樣的動力不也是一種最純粹的「愛」嗎？

▼▼▼月島雯因為心儀天澤聖司而想要成為更好的人，按下圖看看她的清澀夢想​：

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6．《魔女宅急便》：琪琪

最後這個故事相對單純，可愛的見習生魔女琪琪，為了成為獨當一面的魔女而到另一個城市自力更生的溫馨故事。13 歲的小女孩離鄉背井，在遭遇了眾人怪異的眼光和魔法的消失後，重新在挫折中找回自己，愛上了這座新的城市，這般看似平凡的作為，背後其實需要非常大的勇氣。當琪琪生病逐漸喪失魔法的能力時，麵包店的老闆娘、畫家少女、朋友蜻蜓仍然用一顆單純的心關心她、接納她，因為她是琪琪，而不是因為她是魔女。編輯覺得，琪琪其實很像我們現在所說的「北漂族」，獨自一人離開家鄉到不熟悉的地方打拼，中間遇見形形色色的人，被傷害、遭受挫折，但依舊有些人會帶給自己正面的力向，讓我們因為「愛」，再一次感到希望和幸福。在這些女主角中，可以看見她們的善良溫柔，以及另一面的堅強剛毅；拿來套在現代女性中，在不同的角色裡，我們必須隨時「切換」，當身心俱疲時就告訴自己：

為了愛，我也可以很勇敢！

▼▼▼琪琪的故事教憧了我們不可失去初心，苦盡便會甘來，按下圖看看她的成長：

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】