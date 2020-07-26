【UFO】美軍握有「外星世界飛行器殘骸」？有人類無法製成的物料

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《紐約時報》報道，曾為美國國防部UFO項目顧問的戴維斯（Eric Davis）聲稱，美方握有人類無法製成的飛行器殘骸。有參議員已要求，國防部應公開相關資料，釐清真相。

報道指出，儘管美國防部曾宣布，解散一項調查不明飛行物的秘密計劃，私下卻仍在海軍情報局進行有關工作，官員持續研究飛行員與不明飛行物之間的相遇情形。該團隊被稱為「不明空中現象特別工作組」，每6個月將向參院情報委員會報告部分工作內容。

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自2007年開始，天文物理學家戴維斯在國防部UFO項目小組工作，在某些案例中，他無法確認飛行器殘骸的材料，並認為人類製造不出這些東西。今年3月，他向國防部一個機構進行機密簡報，過程中闡述了「外星世界的飛行器」。

佛州共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）此前表示，他希望特別工作小組說明清楚，公布調查結果，「有東西從我們的軍事基地上空飛過，我們不知道那是什麼，那也不是我們的東西。」他更憂心，這是中俄或其他對手獲得的某種技術，在這方面已勝過美國。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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