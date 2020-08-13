昆蟲界的逃生王　被青蛙吃進肚子後竟能自行從「另一出口」爬出

小蟲子被青蛙吃就會死掉，這似乎沒什麼不對。但蟲與蟲之間的體質不能一概而論，有一種蟲子在被吃後，花點時間就可以完成逆天逃生。而方式是，在被捕食者吞進肚子裏後，從牠的排泄孔鑽出去。

這不是段子（編按：意指幽默的話），而是一項近期發布的研究。在實驗影片中，一隻小蛙迅速吞掉了旁邊的小蟲子，第一口沒成功，還用手往嘴裏扒拉了一下。令人意外的是，在115分鐘後，一個黑色的蟲影從牠的泄殖腔孔處爬了出來。

拉出的粑粑？不全是，明顯還有剛才的蟲子，但這是蟲子的屍體？也不是。牠是活的，健康的很，甚至還爬到了這隻蛙的身上，也不怕再被吃一次，到處嘚瑟。蛙看了估計會迷惑：我的成精了？估計小黑蟲聽了會針鋒相對：就這？我被吃了，我裝的。

點圖看看小黑蟲被吃到逃生全過程：

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這場景像是發現了昆蟲界的金針菇，令人震驚不已。調戲過鐵扇公主的孫悟空看完默默點讚，沒想到還能有這種操作。但也有人對這個流程充滿疑惑：牠到底是藏在糞便裏被拉出來的，還是牠自己爬出來的？

這次的研究來自日本神戶大學副教授杉浦真治，實驗中經歷腸道大冒險的小蟲子是一種名不見經傳的水生甲蟲，名叫Regimbartia attenuata，長得不算很特別，只有4到5毫米大小，就像一個小黑豆。但現在牠出名了，因為杉浦真治發現了牠的不同尋常之處。

簡單來說，這位日本老哥對濕地昆蟲的「反捕食防禦機制」很有研究，也就是一直在觀察昆蟲是如何擺脫獵食者捕食的。而他發現，在黑斑蛙棲息的濕地中，這種蟲子比較常見。所以不難推理，要麼黑斑蛙不愛吃，要麼這蟲子有「防禦絕技」。於是去年9月份，杉浦真治開啟了這項實驗。

在實驗室中，他把一隻成年的甲蟲餵給了一隻黑斑蛙。起初他認為小蟲子會被蛙吐出來，但沒想到這種小蟲子來了一個我命由我不由人，不僅絕地逃生，而且還不走尋常路。一次有可能是意外，所以杉浦真治進行了比較充分的對比試驗，來驗證牠到底是不是自己跑出來的。他用黑斑蛙做了15次試驗，這種甲蟲從黑斑蛙的菊部地區脫險的成功率高達93%。脫險後基本都能很快恢復行動能力，並且大部分存活了兩週。除了黑斑蛙，還有達摩蛙、舟山川村陸蛙等4種蛙參與了這次實驗。然而這種甲蟲最差的處境，逃生率也在60%左右。實驗中還對比投餵了其他種類的蟲子，但牠們並沒有這種「穿越」能力，紛紛斃命於捕食者的體內。

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但問題是，如何判斷蟲子是自己跑出來的？說不定是蛙們主動拉出去的。依據之一是時間。青蛙在進食後不會立刻排便，吃完獵物後，想排便已經是至少24小時之後的事兒了。而這種甲蟲的逃離的時間非常短，最快離開菊部地區只用了6分鐘，平均逃生時間在6小時左右。同時這種逃生也存在超時的可能，當然，結局是超時的蟲子死掉了。這就表明，這種蟲子並不是通過等待捕食者排便然後逃走，而是會主動探索。

另外，如果把這種甲蟲的腿固定住，讓其失去行動能力，牠也無法完成逃生。而那些行動能力正常，並且逃出來的甲蟲，基本都保持了頭朝下的姿勢，這些特點也為「主動逃生」這一想法提供了證明。

那這些甲蟲是怎麼做到的？從嘴進入，從屁股逃出去，這操作聽著或許簡單，但並不容易。由於青蛙沒有牙齒，所以大多數獵物都是被生吞的，那麼想要殺死獵物獲取營養就需要強力的消化系統，這也意味著甲蟲的這趟旅程不僅曲折，而且危險。因為牠不僅需要在黑暗潮濕的環境中走過食道、胃、小腸、大腸，探索出口，還需要抵抗來自消化系統的侵蝕。另外在通常情況下，青蛙泄殖腔的括約肌是緊繃的，也就是需要這種甲蟲主動刺激出青蛙的排便反應，讓肌肉鬆弛，才能有機會逃出生天。

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而專家認為，這一系列的過程都是這種甲蟲依靠出色的腿部力量完成的。據推測，這種蟲子或許是為了提高游泳技巧或者躲避天敵捕殺，進化出了較強的腿部能力，沒想到這同時幫助牠穿過了捕食者的腸子。另外甲蟲本身有較硬的外殼，能夠在消化系統的進攻下抵禦一段時間，再加上青蛙不會咬碎獵物，綜合下來這才給了牠逃生的機會。

但這還不能下定論，因為暫時不知道牠具體是如何操作完成這一逃生壯舉的，不過這一有趣的發現已經引爆了網友的腦洞。有人好奇，吃的和拉的一樣，會不最後導致青蛙習慣吃。還有人迷惑，如果蛙再吃一遍，蟲再爬一遍，是不是會形成無盡循環，逮到一隻吃一個月。

而在大家感嘆自然神奇的同時，不少人也感覺，發現這一切的科學家才是最神奇的……為了科學，這位杉浦真治對於給蛙類生物投餵各種奇怪的蟲子，真的是異常執著。這不是他第一次做「蛙口逃生」的實驗了，上一次的主角，是我們介紹過的，會「放屁」的投彈手甲蟲。沒錯，2018年的「放屁逃生」實驗也是他做的（點圖放大瀏覽）：

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當時的實驗中，蟾蜍看到獵物後，立即秒殺了對方。但這隻甲蟲也不是省油的燈，牠可以通過釋放化學物質讓蟾蜍把牠們吐出來，場面一度非常「下飯」。這麼一看，作為蟲子的逃生路徑，嘴和屁股現在都被人類觀察到了。很好奇，接下來杉浦真治還會有怎樣的實驗與發現。

但與此同時，估計蛙看了會忍不住想要罵人：想好好吃頓飯，到底有多難？

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