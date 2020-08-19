完美解決美國人不肯戴罩問題　YouTuber發明「自動幫人戴口罩槍」

目前國外的疫情仍然不樂觀，而戴口罩也依然是國外最頭疼的防疫問題之一，為此發明鬼才們就沒停止過腦洞。如果是家裏沒有口罩，已經有發明家嘗試了襪子DIY，滿屏幕都是熟悉的味道。但如果問題是口罩很充足，但就是有人不想戴，又該怎麼辦？這也不用慌，最近發明達人Allen Pan想到了一個絕妙主意——那就是給他們來一「槍」。

當然，這並不是說要用暴力傷害別人，而是Allen Pan發明了一個「口罩發射器」，用於應對美國人不愛戴口罩的問題，而它的外型就像是一把「手槍」。扣動扳機，口罩發射，它可以像唐門暗器一般直撲目標的腦袋，然後將對方口鼻捂得嚴嚴實實，而且勁道十足，頭髮都飛起來了，這玩意又被戲稱為「不戴口罩就請閉嘴器」，網友看完快被笑死，力道再大點是不是準備直接把人帶走？（點圖放大瀏覽）：

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所以，這個堪比血滴子的口罩發射器是怎麼設計出來的？起因還要說說美國疫情。在疫情爆發後，很多網友都在為科普防疫知識而努力，有人製作佩戴口罩教程，有人不斷強調口罩對防疫的重要性。但很多美國人似乎就是聽不進去各種防護建議，還經常因為公共場所是否要戴口罩爆發衝突。

所以，難道是方法錯了？於是Allen Pan想到了另一種方式，既然美國人喜歡用槍搞事，疫情這麼嚴重大家又都不愛配合防疫，那弄一個「口罩槍」不就行了？這個小哥是一個行動派，擁有電氣工程學士學位，還有自己的手工發明頻道，所以，這次的口罩發射器製作也是有條不紊。

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設備的設計思路並不復雜，用噴氣驅動四個彈頭飛行，被彈射而出的彈頭再帶着口罩飛行，口罩就能像網一樣覆蓋目標區域。首先要製作框架，它由多個零件拼接組成，其中包括四個噴氣管，用於噴射彈頭，整體很像一個叉子。接下來就是核心的動力系統，用的是二氧化碳氣動裝置，力道強勁，後坐力可以把自己崩飛。接下來就是製作彈頭，它們由螺母拼接而成。口罩重量很輕，就算有加速也很難形成有力的衝擊，相比之下彈頭就像是導航裝備，可以由它們拉着口罩快速移動。接下來是操控系統。Allen Pan直接搞了一個塑料模型，作為框架，然後加入了觸發裝置，拼接後，整個發射系統就差不多了。發射後，彈頭會向四個方向飛射而出，避開目標，把目標完全留給口罩，畢竟它的威力不小，容易傷人。

接下來的工作，就是就是把口罩安排上。口罩原本的帶子需要剪開，然後重新連接到彈頭的末端，同時口罩也用金屬固定住了周圍，防止拉扯力度過大，導致口罩飛行途中變形。成品效果，就像是四個火箭帶着一個降落傘（不過網友說，這個造型更像是《異形》中的抱臉蟲）。為了便於瞄準，發射器還準備了一個激光瞄準器，科技感一下就上來了。接下來就是所有零件組裝到一起，一個口罩發射器就完成了。

不過至此，Allen Pan並不放心。口罩射到臉上沒用，主要是需要讓對方戴上，於是為了增強固定性，他給口罩內置了膠帶。所以……這是希望用衝擊力，讓口罩硬生生粘在臉上？只不過Allen Pan屬於隔空操作，看起來並沒有這麼暴力。他先是在家嘗試了一下，激光瞄準，然後發射！

效果非常理想，口罩猶如猛虎撲食，懟着臉就飛了過去，然後穩穩的粘住了目標的口鼻，而且繩子還來了一波纏繞，增加了固定性。當然，如果失手，這波操作也可能變成死亡纏繞。

所以實戰效果如何？答案是非常不好。創意是不錯，但現實還是很骨感。Allen Pan將其帶到了加州一處海灘，想要嘗試一下實際威力，結果大風輕易的就讓口罩跑偏了。口罩發射器的準度和粘性也有問題，這個妹子差一點就成功了，可惜功虧一簣。電視劇裏有會拐彎的子彈，現實中有會拐彎的口罩，其中一位直接把口罩發射到了「後背」。

儘管這個發射器線下體驗不佳，但在網絡上還是讓網友感到興奮，如同發現了對抗新冠病毒肺炎的新方法。很多人躍躍欲試，準備拿着它和反口罩人士「對線」；也有人希望能再進化一下，把口罩改成抱臉蟲的樣式。

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