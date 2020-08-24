荷蘭網紅無私公開「真實對比照」爆紅　零修圖現真我挑戰粉絲底線

在IG上有着百萬高人氣的Rianne又寫實又好笑的網美對比照連其他歐美部落客們都崇拜！

今年26歲的的時尚部落客Rianne Meijer，來自荷蘭阿姆斯特丹，個性隨和不造作是粉絲喜愛她的原因，而她不藏私的專屬濾鏡效果更是吸引粉絲下載。

不過讓大家最愛她的原因是不同於其他部落客，Rianne Meijer不僅分享美照，更po出大量美照幕後的寫實照片：沒有平坦的肚子、V型瓜子臉蛋，沒有看似輕鬆的旅行大片，Rianne透過未喬角度、零修圖的真實照片，大方露出下垂的小腹、圓臉、雙下巴，甚至是屁股的肥胖紋，透過真實呈現，Rianne大方說她愛自己的任何一部分，包括不完美的地方。

與姊妹齊曬屁股肥胖紋 點圖放大瀏覽Rianne的新照片及昔日「經典作品」：

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Rianne Meijer曾在社交網分享自己為什麼要讓大家看她真實的一面，「我對社交平台的想法跟大多數人不同，這些平台其實幫助我更愛我自己」。她補充說道：「分享我不完美的照片給大家幫助我更愛我自己。我不是倡導每天吃薯條、pizza，我認為攝取營養食物和運動是愛自己身體最首要該做的事，但並不代表完美的體態只有一種。每種身型都是美麗的，我們都想要拍出漂亮的照片，但有時接受事實、放下追求『完美』的壓力，擁抱自己的不完美，才是真正愛自己的表現。」透過詼諧對比照，Rianne Meijer希望帶給大家歡樂，也更愛自己。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：荷蘭部落客Rianne Meijer以美照幕後的小腹、雙下巴、肥胖紋等自然「寫實照」吸引百萬粉絲追隨！】