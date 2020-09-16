《哈利波特》作者羅琳新書主角設定惹不滿　標籤#RIPRowling嘲諷

暢銷小說《哈利波特》（Harry Potter）作家JK羅琳（J. K. Rowling）於9月15日發行最新推理小說《混濁之血》（Troubled Blood），書才剛要上架，曝光的內容就掀起新一波爭議。

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羅琳以「羅伯特．加爾布雷斯」（Robert Galbraith）為筆名所發表的新書是一部犯罪推理作品，內容寫到一位有「變裝癖」的男性，裝扮成女性犯下連續殺人案，這樣的人物設定引發性別平權人士的不滿。

過去幾年，羅琳對於跨性別男女的公開評論經常惹來批評。今年6月，她轉推一篇文章標題寫着「有月經的人」（People who menstruate），嘲諷該標題的寫法拐彎抹角、認為大可直接稱呼女人。

羅琳這種說法認為有子宮、有月經才算是女人，把跨性別女性排除在外，她也被批為「TERF」，意思是「排斥跨性別的激進女性主義者」。

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當時包括哈利波特男主角丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe），以及《怪獸與牠們的產地》艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）等人都表態反對羅琳。如今羅琳新書主角用了「男扮女裝的連續殺人犯」設定，再度挑起LGBTQ人士的怒火。

9月14日起，Twitter上開始出現標註「#RIPJKRolwing」的文章，有網友指儘管羅琳還活着，但她的職業生涯很可能已經「完了」。一位用戶在Twitter上寫道：「紀念J. K. 羅琳，即使她還沒過世，但她藉由自豪地憎恨跨性別者而親手毀了自己的事業。」

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