繼美國的種族議題，近日《哈利波特》（Harry Potter）作者JK羅琳（JK Rowling）發表了對跨性別者的看法，話題極具爭議性，更惹來一眾因《哈利波特》的主要演員紛紛與JK羅琳「割席」，到底誰說誰有理？

《哈利波特》（Harry Potter）作者JK羅琳發表了對跨性別者的看法，話題極具爭議性。（Getty Images）

「有月經才是女人」的言論：《哈利波特》眾演員「割席」

《哈利波特》（Harry Potter）作者JK羅琳（JK Rowling）向來都支持同志平權，甚至在她筆下的《哈利波特》鄧不利多校長是同性戀：「或許是因為同性戀者看起來…跟一般人一樣？」而正正「鄧不利多」是一個溫文、勇敢、有智慧的代表，加上JK羅琳多次為同志發聲，因而她受LGBT 族群喜愛，沒想到她原來「恐懼跨性別族群」？

事緣JK羅琳早前在Twitter 發表「有月經才是女人」的言論，隨即引來跨性別者的議論，更被翻出舊史指，她早在2017年按讚有關「跨性別女性都是強暴犯」的文章，「紐特」Eddie Redmayne、「哈利」Daniel Radcliffe和「妙麗」Emma Watson等出演過JK羅琳筆下紛紛指他們支持跨性別族群，形同與JK羅琳「割席」。

按圖看看有哪些明星與JK羅琳「割席」， 當中只有一位撐JK羅琳＝＝＞

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JK羅琳回應事件，更首度披露自己曾被家暴和性侵。（Getty Images）

JK羅琳回應事件 公開性侵經歷邀理性討論

眾所周知，JK羅琳撰寫《哈利波特》的時候正經歷人生低谷，貧窮、母親過世、離婚一拼在她身上發生，然而不只如此，在眾人反對聲下，她用3600字闡述她的見解，更公開了自己是家暴和性侵的倖存者，所以對變性人權益和手術有保留：「如未來有自認是女性的男性進入女廁，該如何保護女性自身安全。」她也呼籲大家不要視她為TERF（排除跨性別者的基進女性主義），希望與大家一同理性討論。

按圖看看JK羅琳3600字的解釋＝＝＞

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前夫受訪承認施暴 眾星被指「忘恩負義」？

英國《太陽報》早前訪問她的前夫Jorge Arantes，他承認曾對JK羅琳施暴，卻一點也不感到抱歉，種種遭遇，令她不敢支持跨性別女性，因而不少人雖然不支持她的立場，但明白她的經歷令她。相反昔日的「愛將」，如Emｍa Watson只回應她較早前的觀點，而非其之後剖白慘痛經歷的文章，被指沒有體諒JK羅琳，堅持站在羅琳的對立面，被不少撐JK羅琳的網民指其忘恩負義。

事件上到底誰說誰有理？與恩師站對立面是否便是忘恩負義？值得大眾去深思。

娛樂圈中還有哪些曾被指是「忘恩負義」的師徒關係？按圖看看＝＝＞