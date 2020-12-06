喀麥隆部落國王「子承父妻」　登基36載後宮坐擁100美女生500子女

非洲喀麥隆巴福特地區（Bafut）依然實施君主制。當地現任國王阿本比二世（Abumbi II）於1986年登基，成為第11任統治者，他不僅繼承王位，也接收父親死後留下的72名妻子，如今後宮陣容達到100人，一共生下500名孩子。

綜合外媒報道，阿本比二世在父親去世後登基，依據傳統，繼承爸爸的所有妻子，自己也娶了28名老婆，如今坐擁後宮百名佳麗，子女滿堂。他說，「我的角色就是融合傳統與現代文化，找到前進的道路，如此一來，我的子民們就可以享受發展與現代化的甜美果實，又不破壞自己的文化」，強調每一位太太對自己而言都非常重要。

阿本比二世的第三任妻子康斯坦斯王后（Queen Constance）也向CNN提到，身為國王的妻子，必須負責傳遞傳統知識，細心指導剛登基的國王和較年輕的后妃，「在每個成功的男人背後，都必須有一位非常成功與堅定的女人」。

巴福特國王負責控制該地區的對外關係與對內治理，也是向祖先提供祭品的精神象徵性角色。儘管王室正當性在當代遭遇挑戰與質疑，他在政府體制中仍握有一些司法管轄權。其宮殿Ntoh是當地主要旅遊景點，被列為世上最瀕危的遺址之一。

一夫多妻制在喀麥隆仍屬合法，沒有限制一名男子能夠娶幾位太太，雖然此制度如今較不盛行，但在鄉村地區，男人擁有多名妻子仍是傳統。

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