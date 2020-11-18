馬雲、馬化騰身家被超越　福布斯富豪實時榜：中國目前首富是他！

中國經濟
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福布斯的全球富豪即時榜單（The Real-time Billionaires List）顯示，農夫山泉創始人鐘睒睒身家達到了635億美元（約港幣4923億元），超越馬雲和馬化騰，成中國新首富。鐘睒睒的登頂要歸功於11月以來農夫山泉股價的暴漲，從35港元漲到了截稿時的43.5港元，11月17日早盤甚至一度達到44.6港元。

鍾睒睒首次成為中國首富（按圖了解）：

鐘睒睒在農夫山泉持股比率高達84.41%，此外還有持股75%的萬泰生物。

據悉，今年8月31日，農夫山泉赴港上市，IPO發行價21.5港元。也是從那時候開始，低調的創始人鐘睒睒才漸為人所知。媒體報道稱，他做過瓦匠木工、高考落榜、做過記者、最後下海經商。在創設農夫山泉之前，鐘睒睒還開過養生堂藥業公司，並借此賺到自己的第一桶金。

【延伸閱讀】胡潤百富榜｜疫情令富豪身家歷史性暴漲　馬雲擁4千億身家列首

10月20日，胡潤通過視頻的形式揭曉了《2020胡潤中國百富榜》。胡潤表示，儘管年初有新冠疫情肆虐，但中國頭部富豪的資產並未受到影響，反而是體量增加了10萬億，是上世紀90年代放榜以來財富增長最高的一年…

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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