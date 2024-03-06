陸劇出海・二︱從三國演義到慶餘年　外國人為什麼看陸劇？

2月5日，陸劇《大唐狄公案》的英文版預告片發行，其平台商優酷也在同日宣布重磅消息：Netflix已經買下《大唐狄公案》的電視劇播出權，該劇將通過Netflix和優酷國際版登陸全球190多個國家和地區。這是Netflix首次購入中國古裝懸疑劇，也是繼《白夜追凶》後，優酷再有懸疑劇登上Netflix。



而圍繞《大唐狄公案》的跨國合作，也與這部劇的由來形成微妙呼應。從歷史淵源來看，《大唐狄公案》的劇本並非當代原創，而是改編自荷蘭漢學家高羅佩（Robert van Gulik）的1950年代同名小說；而高羅佩的小說，則是以清代的《武則天四大奇案》為底本，再以西方偵探小說的筆法改寫而成。

比較底本與小說，前者描繪了狄仁傑的勵精圖治，同時借武后的「荒淫亂政」諷刺慈禧，反映了清末的時代脈動；高羅佩的小說則注重推理與解謎，帶有中國版《福爾摩斯》（Sherlock Holmes）的味道，且高也致力推動小說的日文、中文譯本出版，尤其1953年的新加坡中文版，就由高羅佩親身參與翻譯而成，採明清小說風格，為日後的中譯版留下了參考基礎。

大唐狄公案人物關係圖。（微博＠大唐狄公案）

整體來說，《大唐狄公案》播出背後，是時間與空間的跨界展演：劇本從清代開始積累，在1950年代盛開，在2024年結果；故事結構誕生於中國，在荷蘭轉向，在新加坡轉身，在中國轉化，並且再度從中國走向世界。1月29日，優酷宣布贈送荷蘭《大唐狄公案》的電視播出權，並為當地觀眾製作了荷蘭語版本；2月6日，《大唐狄公案》在中央電視台電視劇頻道首播，並在優酷、優酷國際版APP同步播出，後者還提供英語、葡語、泰語等10種字幕版本，讓各國觀眾自行選擇。

從產業視角來看，《大唐狄公案》的出海，展演了當代陸劇出海的兩種模式。

第一種模式相對直觀，也就是讓陸劇通過平台國際版轉播、版權外銷等方式，在中國大陸以外的影音平台、OTT平台、電視台上播放，例如《大唐狄公案》登上Netflix，以及成為優酷國際版的重點推播產品。

第二種模式則不是劇的直接外銷，而是統稱為「IP出海」，也就是外國製片方、平台採購陸劇劇本，經當地編劇修改後，再由當地團隊製作拍攝與播映，能更加貼合觀眾口味。而《大唐狄公案》雖沒有直接展現這個模式，其劇本卻早在1950年代就意外出海荷蘭，並被改寫為西方社群相對熟悉的偵探小說，可說是在中方拍攝前就已「出海混血」。

而前述兩種模式的各自發力，推升了一波當代陸劇的出海潮，既展演文娛資本的海外布局，也成了中國崛起的另一種時代註腳。

大唐狄公案演員陣容。（微博＠大唐狄公案）

誰在看陸劇？看什麼陸劇？

而要瞭解兩大模式的作用空間，可以先觀察近年的陸劇外銷格局。

根據2023年中國國家廣電總局發展研究中心發布的《2023中國劇集發展報告》，近幾年的陸劇出口不斷增長，且已成為中國節目的出口重心：在出口額上，2021年的全年陸劇出口總額為5,683萬美元，2022年則達到8,274萬美元，占全中國節目出口總額的64%，同比增長45.6%；在出口部數和時長上，2022年陸劇一共出口803部次、14.2萬集，共10萬小時，比2021年的714部次增長12.25%，出口時長則占節目出口總時長的80%。

而在驚人成長的數據背後，兩個問題隨之而來：誰在看陸劇？看什麼陸劇？

首先是「誰在看陸劇」。根據《2023中國劇集發展報告》對中國73家影視機構的統計，亞洲仍是陸劇出口的重點市場，其中東亞便占整體劇集出口的86.3%，當中又以韓國和日本占比最高，分別達到了45.21%和39.73%，其餘便是東南亞。而觀察東亞之外的13.7%，歐美當然是陸劇希望攻略的市場，但某些預期會對陸劇反應冷淡的地區，卻也在近年有了不錯成長，例如非洲、中亞、中東和拉美地區，便在東亞以外的陸劇出口區域中，分別達到20.55%、15.07%、10.96%、10.96%的占比。

整體來說，亞洲明顯是陸劇觀眾的大本營，日韓尤其關鍵；其餘的亞非拉全球南方板塊，也正在形成市場，背後原因除了中方文娛資本的積極佈局，也可能與近年的「東升西降」變局有關，也就是這些國家在強化對華互動時，也連帶提高了陸劇進口額。當然，同一區域的不同國家也有偏好之別，以東南亞為例，據優酷海外運營負責人周鵬2023年透露，越南基本上是逢陸劇必看，泰國特別喜歡仙俠和甜寵類的陸劇，印尼與菲律賓則更喜歡韓劇和美劇。

1994年版的三國演義，關羽由陸樹銘飾演。(資料圖片)

再來是「看什麼陸劇」。早年的出海陸劇以武俠劇、戲說劇、歷史劇等古裝題材為大宗，例如1986年版《西遊記》、1994年版《三國演義》等，背後原因當然是古裝劇的服化道、大場面、故事題材，吸引到了一定數量的海外觀眾，包括歷史迷、武俠迷，以及對「神祕中國」、「古代東方」感興趣的群體，能在一定程度上確保劇的廣告收入，也因此固化了陸劇的螢幕形象。不過觀察近幾年生態，局面已有所不同。

首先，古裝劇的外銷市場依舊強勁。以優酷在2023年發布的《古裝劇出海報告》為例，古裝題材一直是優酷的重要商品，在印度、印尼、越南、泰國、美國尤其受到歡迎，具有強大的市場占比；根據Netflix官方統計資料，2022年至2023年Netflix華語劇集熱度前十的作品中，古裝劇有5部；據V-Pulse發佈的《2023年華語電視劇全球排名榜》顯示，華語劇集全球影響力前10中，古裝題材有6席，現代愛情題材有4席。

但如今的古裝劇已與早年的《三國演義》不同。正如筆者在《陸劇出海・一》所述，目前IP改編當道，平台與製片方傾向先從晉江等網文平台尋找高流量作品，再改編成劇本付諸拍攝。這種做法顯著改變了古裝劇生態，傳統的嚴肅古裝正劇逐漸退潮，古偶劇（古裝偶像劇）則開始遍地開花，類型包括古裝玄幻劇、宮鬥劇、愛情劇、穿越劇、懸疑劇、仙俠劇、輕喜劇等，不僅在中國市場熱銷，也成了陸劇出海新貴。

以新麗傳媒為例，其副總裁、國際部負責人王喬在2023年的訪問中表示，東南亞地區尤其是新加坡、馬來西亞客戶，對中國古偶劇的接受度非常高，《贅婿》、《卿卿日常》出海新馬都有非常好的表現；原本偏好三國題材的日本，也開始接受新式古裝劇，包括《甄嬛傳》、《步步驚心》、《延禧宮略》等，幾乎所有爆款古裝劇都會在日本發行播出。

《贅婿》出海表現亮眼。（電視劇《贅婿》劇照)

整體來說，新型態的古裝陸劇因題材多元、故事新穎，且大多時候是以古裝劇的形式演繹現代議題，所以比傳統的古裝正劇更能引發討論，自然也吸引了海外平台採購。例如《後宮甄還傳》就在2015年登上Netflix，成為首部被Netflix採購的陸劇，開啟了古裝劇出海的新時代；近兩年登上Netflix的《蒼蘭訣》、《夢華錄》、《星漢燦爛》、《卿卿日常》、《沉香如屑》、《與君初相識／恰似故人歸》，也都曾衝上觀看排行榜前幾名；前面提到的《大唐狄公案》更是尚未播出，就已被Netflix買下海外播出權；即將上檔的《慶餘年2》也與Disney+達成全球合作，將與騰訊海內外平台同步播出。

在此同時，現代劇也開始建立海外口碑。例如《漫長的季節》就在第18屆首爾國際電視劇大賞上獲最佳迷你劇獎，《去有風的地方》獲最佳電視劇獎，《狂飆》入圍第28屆釜山國際電影節最佳流媒體原創劇集。當然，外銷數據也同樣亮眼。

以新麗傳媒2023年數據為例，在其外銷的作品中，《驚蟄》《風箏》《剃刀邊緣》《二炮手》《懸崖》《潛行者》《叛逆者》等諜戰劇，占了電視劇總產量的15%；《流金歲月》《愛情進化論》《我的前半生》《大丈夫》《小丈夫》《虎媽貓爸》《一僕二主》《辣媽正傳》《北京愛情故事》《玫瑰之戰》《精英律師》《縱有疾風起》《平凡之路》等都市愛情劇，占了50%；《風起隴西》《如懿傳》《女醫明妃傳》《神探包青天》等古裝歷史題材，占了10%；《雪中悍刀行》《天空八部》《鹿鼎記》《贅婿》《鬥羅大陸》《狼殿下》《慶餘年》《鬥破蒼穹》《卿卿日常》等玄幻武俠劇，占了20%；《白鹿原》《傳奇之王》等近代傳奇，占5%。整體來看，古裝歷史題材、玄幻武俠、近代傳奇等古裝系列，約占比35%，但還是不敵都市愛情的50%。

由童瑤、江疏影、毛曉彤主演的《三十而已》累積出好口碑。（微博@電視劇三十而已）

而這個現象，昭示了中國現代劇的崛起。以日本為例，這個市場作為東亞現代劇的起源地，一向偏愛中國古裝劇，近年卻也開始形成現代劇市場，根據九樣傳媒數據，其在日本市場發行的現代劇集占發行總量的43%。而在日播送的現代劇題材也相當多元，包括《舌尖上的心跳》《我的愛與星辰》《賀先生的戀戀不忘》《如果可以這樣愛》等甜寵劇，《小歡喜》《三十而已》《我是真的愛你》等家庭情感劇，《隱秘的角落》等懸疑劇。

而原本作為陸劇弱項的科幻劇，也在近年有了《三體》這個強商品。這部劇不只在中國熱播，也成功發行至日本、韓國、越南、俄羅斯、美洲、歐洲、大洋洲等地區，播出後YouTube平台的觀看人數超過700萬，騰訊視頻海外版WeTV北美地區的日均站內播放量也衝上第一。

與此同時，原本被認為不易引發海外觀眾共鳴的現實主義、主旋律題材，也在政策支持下成功建立國際口碑，2021年的《山海情》就是案例。這部宣揚扶貧的中共建黨百年獻禮劇，借YouTube平台，以及鳳凰衛視覆蓋的亞洲、歐洲、大洋洲和非洲區域頻道播出，出海版本既有中文對白配英文字幕版，也有英語配音版、阿拉伯語配音版，在國際評分網站IMDb平台獲得了8.5分的高分，2021年《華爾街日報》也撰文評論《山海情》的熱播，認為這一現象標誌著中國已經「摸索出主旋律劇的成功密碼」。

而同為主旋律、現實主義題材的《人世間》，甚至還在拍攝階段，就已被Disney+預購了海外獨家發行權，成為陸劇出海中極其罕見的新例，畢竟以往陸劇不論題材，大多是在製作完成，甚至國內平台播畢後，才會被海外市場關注並購買版權。這背後當然有Disney+的商業布局考量，卻也與陸劇水準大幅提升有關。

整體來說，如今的陸劇外銷生態，已經從東亞擴散到北美與亞非拉地區，同時也從古裝獨大走向題材多元。

電視劇《山海情》宣傳海報。（微博@電視劇山海情）

兩種模式發力：劇集推廣與IP出海

接下來聚焦探討前面提到的兩種模式：劇集推廣、IP出海。

首先是劇集推廣，這也是當代陸劇出海的主要模式。根據《2023中國劇集發展報告》，有63.01%的中國影視製作公司在海外發行陸劇時，採自主版權發行，背後原因當然與Netflix、Viki等流媒體平台崛起有關；另有36.99%的影視製作公司選擇由國內公司進行版權的全球代理，其背後原因可能是不瞭解海外發行管道、傳播效果，以及缺乏海外行銷人才、資金及團隊。總而言之，目前的陸劇出海方式還是以自主版權發行為主，版權代理為輔。

在傳播方式上，《2023中國劇集發展報告》也揭露，有42.47%的陸劇海外播映是與外國本土電視台或傳媒機構合作，28.77%是通過WeTV（騰訊海外版）、iQIYI（愛奇藝海外版）等中國平台的國際版進行傳播，另有23.29%是與Netflix、Disney+等國際流媒體平台合作，其餘還有36.99%是通過其他方式進行海外傳播，比如YouTube等平台。整體而言，互聯網傳播已經成為主流。

而傳播方式的多元並進也凸顯一個事實：不論是影視公司或平台，在陸劇出海上，似乎都採「多條腿走路」的策略，來極大化傳播效果。例如騰訊與愛奇藝，既與Netflix、Hulu、亞馬遜等平台合作，輸出陸劇，又明顯借鑑了前者的成功經驗，相繼推出了WeTV和iQIYI，同時也積極擴張海外板塊，希望能更加落地。

「WeTV Thailand」曬出多套待播劇。（IG截圖）

以東南亞為例，騰訊在2020年6月收購了有「東南亞Netflix」之稱的「iflix」，便是看準這一平台的2,500萬活躍用戶，想將iflix與WeTV進行整合，讓騰訊的影音內容直接觸及東南亞觀眾；而WeTV本身也在2019年開始耕耘泰國市場，大力輸出泰語配音的陸劇，更在2020年與泰國第三電視台運營公司BEC World 達成戰略合作，通過各自的互聯網視聽平台提供電視劇內容。

愛奇藝則在2019年與馬來西亞最大電視頻道服務供應商Astro達成合作，在Astro開設愛奇藝的頻道（300號），並將Astro所出品的影視內容上線iQIYI App；2020年，愛奇藝宣布將海外總部設在新加坡，希望能更加深挖東南亞板塊。

另外與Facebook、YouTube的合作也相當重要。可以發現，不論是愛奇藝、騰訊還是優酷，都在YouTube上建立了官方矩陣帳號，並且同步劇集的多語種字幕與演員花絮，以此積累粉絲。

而提到長期布局「多條腿走路」、且成效斐然的陸劇出品方，華策集團當仁不讓。2006年，還未上市的華策正式成立國際部，開始了影視產品的出海工程，時至今日，華策集團已與YouTube、Netflix、Facebook、Twitter、華為視頻等國際平台建立合作關係，並有《去有風的地方》《以家人之名》《下一站是幸福》《天盛長歌》《三生三世十里桃花》等17部劇登陸Netflix，數量位居中國影視公司第一；與此同時，華策也創建了50多個「華劇場」，光是YouTube一個平台，華策就有超過20個頻道，訂閱用戶逼近1,500萬人，提供200多部影視劇。

《去有風的地方》大受歡迎，帶旺雲南省的旅遊經濟。（微博圖片）

而大量的陸劇出海，也催生了字幕翻譯與配音的需求，配音的角色尤其關鍵。以泰國市場為例，根據雅文傳播2023年數據，自WeTV在泰國開設以來，泰語字幕和配音版的劇集觀看量成長10倍，且泰語配音版《將夜》的平均觀看量竟與爆款劇《陳情令》的泰語字幕版相當，可見本地語言配音的重要性。無獨有偶，《蒼蘭訣》之所以能在海外能獲得近億次的觀看量，並在泰國引發觀劇熱潮，除了有英語、泰語等8語種字幕的因素外，泰語配音也是關鍵。

而這種「再本土化」的力道，牽引出了陸劇出海的另一種模式：IP出海。這一模式並不是指劇集的海外發行，而是外國在看中高口碑、高流量的陸劇後，購買版權進行翻拍。

早年，越南可說是這一模式的積極實踐者，只是形式並不全是嚴謹的戲劇翻拍，還包括了MV影片、短劇等方式，作品則有《西遊記》、《還珠格格》、《神鵰俠侶》等熱門劇集，可以說是相對較早的陸劇IP出海案例。

近年，清宮穿越劇《步步驚心》開始了IP出海的新起點：韓國取得翻拍權後，在2016年推出了《月之戀人－步步驚心：麗》，劇情也由現代女性穿越回清康熙年間、見證並參與「九龍奪嫡」、與雍正開展虐戀，改成了現代韓國女子穿越回高麗王朝、涉入殘酷的宮廷鬥爭、與皇子相戀又分離。從結果來看，《步步驚心：麗》不僅在當年的韓國收視亮眼，分飾男女主角的李準基與IU還因此榮獲2016年SBS演技大賞的「最佳情侶賞」，可說是叫好又叫座。

《月之戀人－步步驚心：麗》由李準基、IU分飾男女主角。（劇照）

當然，《步步驚心：麗》的成功來自韓國團隊的用心翻拍，但這部作品的問世與成績也證明，中國單方翻拍日劇、韓劇的時代已經過去，從《步步驚心》開始，當代陸劇取得了平視日劇、韓劇的市場基礎，擁有了被翻拍的「IP出海權」。

在這之後，韓國又在2020年推出了《哲仁王后》。這部戲翻拍自2015年的陸劇《太子妃升職記》，講述一位青瓦台廚師穿越回到朝鮮王朝時代，在朝鮮王朝第25代君主哲宗的王妃體內甦醒，由此展開搞笑宮廷生活的故事。《哲仁王后》雖然引發了歷史爭議，卻也出現「罵越兇、戲越紅」的現象，收視一路走高，不僅創下2020年tvN電視劇中最高首播收視，大結局收視率也達到大韓民國（全國）17.371%、首爾（首都圈）18.554%，躍居tvN歷代電視劇最高收視率第五位。

2022年，陸劇《贅婿》正式向韓國流媒體平台Watcha授出翻拍權，將成為Watcha的首部翻拍作品，韓方顯然是看到了「新哲仁王后」的可能，希望再創成功。而從《步步驚心》到《贅婿》，陸劇「IP出海」的模式已在韓國市場站穩腳跟，即便沒有翻拍，也能帶動一連串IP商機。以2019年的陸劇《慶餘年》為例，韓文版《慶餘年》在韓國上市後，引發了當地的「慶餘年熱」，原著小說一舉登上了韓國 NAVER「暢銷書」、韓國最大線上書店YES24「話題性新書榜」、韓國大型線上書店Aladin圖書的即時搜索排行第一名。

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而韓國並不是孤例。日本也在2021年推出了《灰姑娘上線啦！》（翻拍自2016年《微微一笑很傾城》）、《Hot Mom》（翻拍自2013年《辣媽正傳》）；泰國同樣有2021年的《致我們暖暖的小時光》、2022年的《杉杉來吃》，兩部都翻拍自同名陸劇。

另外，與陸劇出海相關的平台海外布局，近年也演化出了新模式：中國平台、製片公司與當地團隊合作，翻拍當地IP、甚至拍攝新劇，在當地與中國播放。這個現象在東南亞特別明顯，例如騰訊的WeTV就與泰國團隊合作，出品了許多BL劇，不僅受到兩岸三地華語市場的歡迎，也捧紅許多泰國演員；愛奇藝則與新加坡的長信傳媒合作，在2019年翻拍了新加坡經典IP《小娘惹》，於2020年在東方影視頻道、央視八套和愛奇藝播出，同時也與新加坡、馬來西亞團隊合作，在2021年推出愛奇藝首部東南亞自製劇《靈魂擺渡·南洋傳說》。

當然，這一模式已經超越「陸劇出海」的脈絡，應該算是廣義「流媒體出海」的一環，卻也不能脫離陸劇出海的盛景烘托。

早年的陸劇出海，以《三國演義》等傳統正劇為代表，在中國相關產業相對弱勢的時代，依託著「三國」等傳統強IP，打出了產品知名度；而今中國文娛資本、流媒體已然崛起，諸如《慶餘年》等作品，正在引領出海的「第二程」。從亞洲到世界，從古裝到當代，陸劇出海，方興未艾。