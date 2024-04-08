馬英九其實已經見到了「老朋友」

馬英九4月1日再度率團訪問中國大陸，馬英九基金會執行長蕭旭岑行前透露，「希望有機會與老朋友碰面」。究竟誰是蕭旭岑口中的「老朋友」，外界多有揣測，《香港01》亦有獨家報道，習馬二會「確定在計劃中」。不過，4月5日馬英九前往陝西扶風「馬援祠」尋根，背後的一段歷史淵源，可說他已經見到了其中一位「老朋友」。



4月5日在國台辦副主任仇開明的陪同下，馬英九一行抵達位於畢公村的馬援祠。馬英九曾說過，「追根溯源，我是扶風人」，其先祖來自陝西扶風，後來遷徙至湖南湘潭。馬援祠外有幾塊展板，紀錄了曾任台灣馬氏宗親總會理事長的馬父馬鶴凌，2005年返鄉祭祖的情景，馬英九在展板前細細閲讀。

馬援祠園區內有一座「馬氏家風家訓館」，馬英九在此聽取了有關馬援的生平事跡介紹。在看到馬氏家訓時，馬英九特別提到家訓被收錄至《古文觀止》，並稱這個很不容易。

4月5日馬英九於陝西扶風「馬援祠」尋根，在其父馬鶴凌2005年回鄉祭祖的展板前聆聽解說。（讀者提供）

馬鶴凌19年前返鄉祭祖時，親手種下了一棵樹，並留詩一首：「跨海尋根萬里行，楊凌祭祖正清明；亡人追遠還鄉日，欣見宗親樂太平」。當解說員告訴馬英九此樹為馬父親手所植，馬英九面帶訝異地以緬懷之情仔細端詳，還撫摸了樹上的解說牌：「馬鶴凌躬植，台灣馬氏宗親總會理事長、世界華人和平建設協會副主席，2005年清明」。馬英九說：「這很有價值，很有紀念意義」，並在蕭旭岑的提議下，特別與馬父親植之樹合影留念。

此樹旁有一塊碑，名為「伏波大將軍馬援贊」，是為紀念東漢名將又名「伏波將軍」的馬援。馬援一生戎馬，赤膽忠心，南征西討，平定北方匈奴，對東漢王朝統一及鞏固西方、南方邊疆，有着巨大貢獻。

事實上，馬援與馬英九不只有歷史血脈關係，與馬英九已故摯友台灣大學哲學系教授王曉波，也有一段因緣巧合的淵源。1971年前後，台灣「保釣運動」爆發，當時在台灣大學哲學研究所就讀的王曉波，與台灣大學法律系學生馬英九，因為參與此運動結為好友。據王曉波回憶，當時馬英九經常到其住處找他暢聊。兩人的情誼一直維繫到馬英九當選總統，甚至是王曉波2020年過世前。馬英九從台北市長任內崛起，到就任國民黨主席以後，王曉波始終扮演亦師亦友的角色，在台灣史與兩岸關係方面對馬多有提點。

2017年9月3日馬英九（中）出席「台灣抗日遺址遺跡攝影展」開幕式，與王曉波（右）握手寒暄。（台灣抗日志士親屬協進會提供）

有趣的是，身為軍人的王曉波之父王建文，之所以將其子命名為「曉波」，實有兩大原因。一是王曉波誕生於1943年11月17日早上4時，破曉時分出生於湖邊，故名「曉波」。二是王曉波出生時值抗戰軍興，馬父希望其子知曉東漢馬伏波將軍的志業與一生，包括馬援的名言：「男兒當死於邊野，以馬革裹屍還葬耳」。

王曉波日後開玩笑道，當他知道自己的名字與馬援的關係時「有點心寒」：「沒想到我爸生我沒懷『好心』，想讓我去死」。然而，一生正氣凜然的王曉波也補充道，「但從這裏可見當時中國民族抗戰的激昂，他們（父母）願意讓自己的第一個兒子為國家民族馬革裹屍。所以從小我們的家庭教育是要我們以身報國、以身許國的」。

馬英九與王曉波自上個世紀70年代伊始，建立起了終身的革命情感。馬英九卸任官職、黨職後，終於踏上中國大陸的土地，先是回湘潭祭祖，再回扶風馬援祠尋根，就王曉波的命名起源而言，馬英九也在其父所植之樹處，見到了這位早逝的「老朋友」。兩人的友誼宛若兩岸連結縮影，馬英九與王曉波的父母親身經歷中國艱辛抗戰，因此對子女也都有所期許。東漢時期的馬援，意外讓結緣於台灣的馬英九與王曉波兩人，再度於大陸的土地上「重逢」，或許也是歷史給兩岸和平帶來的啟示吧。