台灣不言「統一」的「統派」正在默默萌生

馬英九正率領台灣青年學子在大陸訪問，多次在講話中提及「炎黃子孫」與「兩岸中國人」，更在參訪北京故宮時強調「任何所謂『去中國化』的行徑都不會成功」。而台灣新任的立法院長韓國瑜，清明時節也發文表示「清明掃墓祭祖在我國已有千年歷史」。在「去中國化」和「反中」風氣當道的台灣，近來卻出現一股逆反之風，有愈來愈多的政治人物、政論名嘴表態自己的「中國人」認同，對中國大陸的觀點從負面走向正面，對美國的評價則從正面走向負面，不言「統一」的「統派」正在台灣默默萌生。



「天然獨」認同物極必反

2014年「太陽花」運動爆發前後，「天然獨」這個說法在台灣盛極一時，許多人認為「台灣人」與「台獨」在台灣的認同感只會不斷攀升，而「中國人」與「中國」的認同降至谷底，此趨勢必將一去不復返。從台灣政治大學長年追蹤的認同調查來看，2023年台灣的「中國人」認同已跌至2.4%，「台灣人」認同則高達61.7%，兩者相差極為懸殊。

不過，既然是「趨勢」，表示認同是會改變的，不可能永遠是不變的鐵板一塊。就像「中國人」與「統一」的認同，在十幾二十年前的台灣，仍是「政治正確」，沒有人想過會被翻轉。在民進黨成功以「多元文化史觀」推翻「中華民族史觀」的今天，「中國」、「中國人」、「中華民族」、「統一」等概念，變成了在台灣無法輕言出口的「洪水猛獸」，若是不小心流露出內心一絲一毫的中國認同，輕則遭到網路出征，重則被貼上「中共同路人」的標籤，淪為歐美世界所流行的「被取消」（cancel culture）。

4月8日馬英九帶領台灣青年學生參訪北京故宮，他在談話時表示，任何所謂「去中國化」的行徑都不會成功。（馬英九基金會提供）

然而，「物極必反」有其道理。當「中國」和「統一」在台灣成為某種政治禁忌，且執政當局透過各種手段，包括媒體宣傳，配合西方的「中國崩潰論」，將對岸抹黑、醜化、妖魔化到底的時候，一旦人們發現事實並不如政治人物所說那般，那麼從好奇進而掙脱再而逆反的心態，便相當有可能隨之出現。

「是台灣人也是中國人」

一個值得關注的現象正在台灣出現，過去台灣的政論節目往往以「藍綠」顏色劃分，名嘴們也以藍綠立場涇渭分明。可是如此藍綠框架近來逐漸被打破，有些政治評論員開始批評藍綠，同時轉而更加樂意宣傳中國大陸的正面發展，包括中美大國博弈的百年變局中，中國崛起如何力壓美國霸權等等。

其中一個指標性人物，即前民進黨籍立法委員郭正亮。台灣本省籍又擁有美國耶魯大學政治學博士學位的郭正亮，在2023年5月19日自行宣布退出民進黨，他在各個電視、廣播、網路節目重砲抨擊民進黨的施政缺失與親美抗中路線，與此同時逐漸往對大陸友善的光譜位移過去。

台灣前民進黨立法委員郭正亮曾在《亮劍台灣》節目表態，「我個人是越來越傾向和平統一」。（Facebook／觀點）

2023年12月7日郭正亮在自己主持的網路節目《亮劍台灣》上，首次透露認同立場，「我個人是愈來愈傾向和平統一，因為我認為台灣沒有獨立的條件」。2024年3月25日在《每周亮友問答》節目中，郭正亮更明確表態「我是台灣人也是中國人」，他給出如此認同的理由：「我出生於台灣，當然是台灣人，我家是四代移民，曾祖父從中國大陸福建龍溪移民到台灣，可是我認同中國，我認為台灣跟中國大陸命運是走在一起的，我也欣賞中國文化」。

坦言去過大陸40次以上，郭正亮近期造訪北京，重點是去字節跳動公司，談定在《今日頭條》開播節目。回台之後，郭正亮難掩興奮之情，在各個節目分享他在北京所正面見聞。除了他請朋友在香港代購榮耀手機之外，郭正亮在北京看到銀行完全「無紙化」作業，酒店的機器人遞送服務等，他與馬英九對於現代中國大陸的發展都不約而同發出了「大開眼界」的讚嘆。

走出親美反共的意識形態

另外一個指標，則是台灣駐新西蘭前代表介文汲。上遍台灣各大政論節目的介文汲，從不避諱其豐厚的中國情懷，更說過「兩岸是必然統一的，中國的歷史就是分久必合、合久必分」。在郭正亮「認同中國」的表態後，介文汲也在其他節目上加以呼應，「我跟亮哥（郭正亮）的想法是一樣的，大家不要吝於表達，勇敢地把心裏面真正的想法、自己的認同多講出來！」

事實上，今年清明節介文汲特意回到老家河南衛輝龐寨小屯，帶着其父晚年寫的詩作，走進介家家祠、上墳祭祖。介文汲返台後，在Facebook發文感嘆：「慎終追遠，温故知新，忠孝節義，真的是咱炎黃子孫中華文明生生不息，可長可久的力量泉源啊！」

更別說前國民黨籍立法委員蔡正元，出生於台灣雲林北港，原先多少帶有國民黨的親美反共意識形態。但當他2021年以《中國憲制規範下台灣的領土主權問題》之論文取得北京清華大學法學博士學位後，意識形態可說是完全「撥亂反正」，在Facebook上以各種短文批判台獨史觀，揭露美國霸權的醜陋，扭轉眾人對中國大陸的偏見與刻板印象。

2023年8月23日，蔡正元帶着其祖先遷台時所攜的蔡氏族譜，返回福建泉州蔡氏家廟祭祖。他帶去的族譜手抄本，與蔡氏家廟族譜對照，「雖然已經過去400年，但一字不差，完整記載從唐朝咸通元年（860年）遷居福建晉江的第一代祖蔡用明至當時的所有世系」，「真是令人嘖嘖稱奇」。

認同趨勢將再次黃金交叉

在台灣仍到處飛着「抗中拒統」血滴子的當下，「統一」與「中國人」仍是多數人難以啟齒的話語，但內心想法確實「事情正在起變化」。上述所介紹的政治人物或評論家，不會自稱是「統派」，但所思所言已稱得上是板上釘釘的「統派」。又如一位出身於金門的評論員董智森，往往能從金門人的視角，破除台灣本島政治人物的各種兩岸迷思；還有知名的唐湘龍，更是在兩岸與中美問題上直言不諱，敢於挑戰台灣的主流認識誤區。

任教於香港中文大學的台灣學者葉家興，乃出生於苗栗銅鑼的客家人。他近期在一篇專欄文章中寫道，「愈來愈多的台灣人會更新對中國大陸的認識，發現多面相生機盎然的中國大陸，並可能找到自己未來安身立命的去向。在島內愚昧的洗腦式政論節目中名嘴們所傳遞的假消息，也就會愈來愈失去市場，愈來愈貽笑大方了！」

事實確如其所言，當台灣人尤其是年輕世代，經過對大陸眼見為憑之後，政客們的各種大陸謊言自然不攻而破，再加上中國大陸正在戮力建設的進步價值，慢慢拉開與長年主宰世界的美國霸權思維的距離。相信總有一天，台灣的認同調查「趨勢」將會迎來另一個「黃金交叉」。