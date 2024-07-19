要害藏在細節中　兩次三中全會公報詳細對比

7月18日，新華社發布中共二十屆三中全會會議公報。二十屆三中全會的主題是「研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題」，相當於是對2013年啟動全面深化改革的十八屆三中全會的繼承與發展。如果說十八屆三中全會開啟了過去10年的中國之變，二十屆三中全會則預示今後5年乃至更長時間的中國之變。

目前二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》尚未公布，但從會議公報的對比，依舊能發現兩次三中全會的區別。

第一，從主要文件來看，十八屆三中全會審議通過的是《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》，二十屆三中全會審議通過的是《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，主要區別在於全面深化改革多了一個前綴「進一步」，以及新增「推進中國式現代化」，反映出兩次會議的同與不同。

第二，從全面深化改革總目標來看，十八屆三中全會會議公報寫道：「完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。必須更加註重改革的系統性、整體性、協同性，加快發展社會主義市場經濟、民主政治、先進文化、和諧社會、生態文明，讓一切勞動、知識、技術、管理、資本的活力競相迸發，讓一切創造社會財富的源泉充分湧流，讓發展成果更多更公平惠及全體人民。」

二十屆三中全會會議公報表示：「繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。到二〇三五年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化，為到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎。要聚焦構建高水平社會主義市場經濟體制，聚焦發展全過程人民民主，聚焦建設社會主義文化強國，聚焦提高人民生活品質，聚焦建設美麗中國，聚焦建設更高水平平安中國，聚焦提高黨的領導水平和長期執政能力，繼續把改革推向前進。到二〇二九年中華人民共和國成立八十周年時，完成本決定提出的改革任務。」

習近平出席二十屆三中全會閉幕式。（影片截圖）

第三，從具體改革內容部署來看，十八屆三中全會會議公報包括15個領域的改革：「堅持和完善基本經濟制度，加快完善現代市場體系，加快轉變政府職能，深化財稅體制改革，健全城鄉發展一體化體制機制，構建開放型經濟新體制，加強社會主義民主政治制度建設，推進法治中國建設，強化權力運行制約和監督體系，推進文化體制機制創新，推進社會事業改革創新，創新社會治理體制，加快生態文明制度建設，深化國防和軍隊改革，加強和改善黨對全面深化改革的領導。」

二十屆三中全會會議公報則包括14個領域的改革：「構建高水平社會主義市場經濟體制，健全推動經濟高質量發展體制機制，構建支持全面創新體制機制，健全宏觀經濟治理體系，完善城鄉融合發展體制機制，完善高水平對外開放體制機制，健全全過程人民民主制度體系，完善中國特色社會主義法治體系，深化文化體制機制改革，健全保障和改善民生制度體系，深化生態文明體制改革，推進國家安全體系和能力現代化，持續深化國防和軍隊改革，提高黨對進一步全面深化改革、推進中國式現代化的領導水平。」

第四，從經濟改革的描述來看，十八屆三中全會會議公報寫的是：「經濟體制改革是全面深化改革的重點，核心問題是處理好政府和市場的關係，使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用……必須毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，堅持公有制主體地位，發揮國有經濟主導作用，不斷增強國有經濟活力、控制力、影響力。必須毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，激發非公有制經濟活力和創造力。要完善產權保護制度，積極發展混合所有制經濟，推動國有企業完善現代企業制度，支持非公有制經濟健康發展……建設統一開放、競爭有序的市場體系，是使市場在資源配置中起決定性作用的基礎。必須加快形成企業自主經營、公平競爭，消費者自由選擇、自主消費，商品和要素自由流動、平等交換的現代市場體系，着力清除市場壁壘，提高資源配置效率和公平性。要建立公平開放透明的市場規則，完善主要由市場決定價格的機制，建立城鄉統一的建設用地市場，完善金融市場體系，深化科技體制改革。」

與之相比，二十屆三中全會會議公報寫的是：「高水平社會主義市場經濟體制是中國式現代化的重要保障。必須更好發揮市場機制作用，創造更加公平、更有活力的市場環境，實現資源配置效率最優化和效益最大化，既『放得活』又『管得住』，更好維護市場秩序、彌補市場失靈，暢通國民經濟循環，激發全社會內生動力和創新活力。要毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展。要構建全國統一大市場，完善市場經濟基礎制度。」

第五，十八屆三中全會會議公報沒有關於高質量發展的字眼，但二十屆三中全會會議公報6次提及高質量發展，並專門寫道：「高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。必須以新發展理念引領改革，立足新發展階段，深化供給側結構性改革，完善推動高質量發展激勵約束機制，塑造發展新動能新優勢。要健全因地制宜發展新質生產力體制機制，健全促進實體經濟和數字經濟深度融合制度，完善發展服務業體制機制，健全現代化基礎設施建設體制機制，健全提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平制度。」這反映出中國經濟社會發展階段的某種轉變。

第六，十八屆三中全會會議公報把科技體制改革放在「加快完善現代市場體系」的部分，只簡單說了一句「深化科技體制改革」。然而二十屆三中全會會議公報則用專門部分來論述「構建支持全面創新體制機制」，用了專門一段寫道：「教育、科技、人才是中國式現代化的基礎性、戰略性支撐。必須深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，統籌推進教育科技人才體制機制一體改革，健全新型舉國體制，提升國家創新體系整體效能。要深化教育綜合改革，深化科技體制改革，深化人才發展體制機制改革。」這說明隨着中國經濟社會發展的轉型和美國對中國發起的科技圍堵，讓中國把科技攻關、創新發展擺在突出位置。

第七，從關於宏觀調控的描述來看，十八屆三中全會會議公報寫道：「必須切實轉變政府職能，深化行政體制改革，創新行政管理方式，增強政府公信力和執行力，建設法治政府和服務型政府。要健全宏觀調控體系，全面正確履行政府職能，優化政府組織結構，提高科學管理水平。」除此之外，十八屆三中全會會議公報還用專門段落來重點論述財稅體制改革：「必須完善立法、明確事權、改革稅制、穩定稅負、透明預算、提高效率，建立現代財政制度，發揮中央和地方兩個積極性。要改進預算管理制度，完善稅收制度，建立事權和支出責任相適應的制度。」

不同的是，二十屆三中全會會議公報把宏觀調控和財稅改革放在一起論述：「必須完善宏觀調控制度體系，統籌推進財稅、金融等重點領域改革，增強宏觀政策取向一致性。要完善國家戰略規劃體系和政策統籌協調機制，深化財稅體制改革，深化金融體制改革，完善實施區域協調發展戰略機制。」

近年來，美國對華為的打壓，影響了中國社會對科技發展的認識。（Getty）

第八，從關於民主的描述來看，二十屆三中全會會議公報與十八屆三中全會會議公報的不同在於以「發展全過程人民民主」作為引領，並新增「完善大統戰工作格局」的表述。

第九，從關於法治的描述來看，二十屆三中全會會議公報比十八屆三中全會會議公報多了「加強涉外法治建設」的表述，說明中國今後對外交往將更加註重運用法律。

第十，十八屆三中全會會議公報用專門段落論述「堅持用制度管權管事管人，讓人民監督權力，讓權力在陽光下運行」，提出「構建決策科學、執行堅決、監督有力的權力運行體系，健全懲治和預防腐敗體系，建設廉潔政治，努力實現幹部清正、政府清廉、政治清明」。二十屆三中全會會議公報則無相應的專門論述內容。

第十一，從關於民生的描述來看，十八屆三中全會會議公報寫道：「實現發展成果更多更公平惠及全體人民，必須加快社會事業改革，解決好人民最關心最直接最現實的利益問題，更好滿足人民需求。要深化教育領域綜合改革，健全促進就業創業體制機制，形成合理有序的收入分配格局，建立更加公平可持續的社會保障制度，深化醫藥衛生體制改革。」

二十屆三中全會會議公報則表示：「必須堅持盡力而為、量力而行，完善基本公共服務制度體系，加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，解決好人民最關心最直接最現實的利益問題，不斷滿足人民對美好生活的嚮往。要完善收入分配製度，完善就業優先政策，健全社會保障體系，深化醫藥衛生體制改革，健全人口發展支持和服務體系。」可以看出，二十屆三中全會強化了就業優先、人口發展的表述。

二十屆三中全會7月15日至18日在北京舉行。（新華社）

第十二，從城鄉發展來看，十八屆三中全會會議公報強調的是「形成以工促農、以城帶鄉、工農互惠、城鄉一體的新型工農城鄉關係，讓廣大農民平等參與現代化進程、共同分享現代化成果」和「賦予農民更多財產權利，推進城鄉要素平等交換和公共資源均衡配置」。二十屆三中全會會議公報突出的是「城鄉融合發展」、「新型城鎮化和鄉村全面振興」，「促進城鄉要素平等交換、雙向流動」。這裏的「雙向流動」或許預示着未來城市資金、技術、人員進入鄉村的通道將會更加便利。

第十三，從關於文化的描述來看，十八屆三中全會會議公報寫道：「堅持中國特色社會主義文化發展道路，堅持以人民為中心的工作導向，進一步深化文化體制改革。要完善文化管理體制，建立健全現代文化市場體系，構建現代公共文化服務體系，提高文化開放水平。」二十屆三中全會會議公報則突出「加快適應訊息技術迅猛發展新形勢，培育形成規模宏大的優秀文化人才隊伍，激發全民族文化創新創造活力」，「完善意識形態工作責任制」，「構建更有效力的國際傳播體系」。

第十四，關於當前形勢和任務的部分，十八屆三中全會會議公報並未有具體內容，只是寬泛要求「全黨同志要把思想和行動統一到中央關於全面深化改革重大決策部署上來，增強進取意識、機遇意識、責任意識」。二十屆三中全會會議公報則提出了具體要求，比如「堅定不移實現全年經濟社會發展目標」，「積極擴大國內需求，因地制宜發展新質生產力，加快培育外貿新動能，紮實推進綠色低碳發展」。

第十五，二十屆三中全會會議公報在臨近結尾的時候用專門段落論述「統籌好發展和安全」，寫道：「落實好防範化解房地產、地方政府債務、中小金融機構等重點領域風險的各項舉措，嚴格落實安全生產責任，完善自然災害特別是洪澇災害監測、防控措施，織密社會安全風險防控網，切實維護社會穩定。要加強輿論引導，有效防範化解意識形態風險。要有效應對外部風險挑戰，引領全球治理，主動塑造有利外部環境。」這是十八屆三中全會會議公報所未有的內容，在一定程度上說明當下中國社會所面臨的內外形勢已不同於2013年，故有更多針對性表述。